“Argus”.. برنامج من مايكروسوفت لمحاربة قراصنة الانترنت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تواصل شركات التكنولوجيا تطوير آلياتها لمحاربة الهجمات الإلكترونية، وإيجاد الطرق المناسبة للحد من خطورة الهاكرز.

توصلت “مايكروسوفت” إلى طريقتها الخاصة في التعامل مع قراصنة الإنترنت، حيث سيتمكن برنامج يسمى “Argus” من دعم المستخدمين الذين يريدون الإبلاغ بشكل سري عن المحتوى غير القانوني ماديا.

كما هو محدد في وثيقة نشرها باحثون من “مايكروسوفت” وجامعة ميلاو، فإن هذا الحل يعتمد على نظام “Ethereum blockchain” من شركة “روبريك “. بفضل مساعدته، من الممكن جمع البيانات وتخزينها بأمان من القراصنة.

ويعمل هذا النظام على النحو التالي: سيتم تمييز المحتوى غير القانوني بعلامة فريدة، مما سيسمح بتتبعه إلى مصدره، بحسب ما ذكر موقع “torrentfreak”.

أوضح مؤلفو المشروع أن حملة مكافحة القرصنة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان. وبالتالي، سيكون من المستحيل الحصول على مكافأة مرتين، بدعوى نفس البرنامج المقرصن تحت ألقاب مختلفة.

وأشار الموقع إلى أن الشركتين رفضتا الكشف عن حجم استثمار مايكروسوفت في روبريك، مضيفة أن إجمالي التمويل يقدر بعدة عشرات من ملايين الدولارات، في حين تقدر القيمة السوقية للشركة الناشئة بنحو 4 مليارات دولار بحسب مصدر مطلع.

وستبيع الشركنان التطبيقات عبر خدمة أزور للحوسبة السحابية التابعة لمايكروسوفت بهدف منع هجمات القرصنة الرقمية وكشفها واستعادة البيانات في حالة السطو عليها.

وأكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة روبريك، بيبول سينا، إن المنتجات التي ستقدمها الشركتان ستضمن أيضا وجود نسخ احتياطية من بيانات العملاء وتطبيقات حوسبة سحابية لا يمكن للقرصنة الوصول إليها.