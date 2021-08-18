تكنولوجيا: سامسونج تعمل على إزالة الإعلانات من التطبيقات في واجهة One UI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سامسونج في بيان رسمي اليوم على خططها لإزالة المادة الإعلانية من تطبيقات الأندوريد في واجهة One UI.

واجهت شركة سامسونج الكثير من الإنتقادات نتيجة للمادة الإعلانية التي تظهر في تطبيقات stock، أيضاً كانت النوافذ المنبثقة في تطبيقات Samsung Pay وMusic مصدر إزعاج للكثير من مستخدمي هواتف سامسونج.

ولقد إتخذت سامسونج قرار بإزالة هذه الإعلانات من التطبيقات لتحسين تجربة المستخدم، لذا من المقرر أن يتم حجب المادة الإعلانية من تطبيقات Samsung Weather و Samsung Pay وأيضاً Samsung Them.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ قرار سامسونج بإزالة الإعلانات من التطبيقات في تحديث جديد لواجهة One UI يقدم من سامسونج لاحقاً هذا العام.

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