تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على دفع المستخدمين لإختيار متصفحها الإفتراضي في Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير جديد خطط مايكروسوفت لدفع مستخدمي نظام تشغيلها الجديدWindows 11 لإختيار المتصفح الإفتراضي الخاص بالشركة Microsoft Edge.

تعمل شركة مايكروسوفت على تحديث واجهة Windows 11 لتقدم تجربة مميزة للمستخدمين، إلا أن بعض مميزات هذا التحديث قد لا تجد ترحيب كبير من المستخدمين، حيث تعمل عملاق البرمجيات على تقييد حرية المستخدم في تغيير المتصفح الإفتراضي في النظام.

ولقد قامت مايكروسوفت في Windows 11 بتغيير أسلوب إعداد وضبط التطبيقات الإفتراضية عند تثبيت مصتفح جديد للنظام، حيث تقدم للمستخدمين تجربة سلسة للتثبيت وإختيار التطبيقات الإفتراضية الجديدة عند تنشيط إختيار”always use this app” فقط، الذي يتيح إستخدام التطبيق دائماً دون أن تظهر أي إختيارات أخرى لاحقاً في التطبيقات الإفتراضية.

أيضاً يواجه المستخدم صعوبة في تثبيت التطبيقات أو المتصفح الإفتراضي لاحقاً في حالة عدم تعيين التطبيقات الإفتراضية مباشرة في النظام، لذا في حالة مطالبة متصفح كروم لتعيين المتصفح إفتراضياً سيكون على المستخدم تحديد نوع تنسيق الملفات في البداية لتعيين الإعدادات الإفتراضية المتوافقة بين ملفات HTM و HTML و PDF و SHTML و SVG و WEBP و XHT و XHTML و FTP و HTTP و HTTPS.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات الجديدة وضعت من عملاق البرمجيات بهدف تقييد إختيارات المستخدمين للمتصفحات الأخرى في منصة ويندوز خلال الفترة القادمة.

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