شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Snapchat memories؟ وما هى المدة التى تدوم فيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Snapchat Memories هى ميزة تتيح لك حفظ الصور ومقاطع الفيديو للأجيال القادمة، حيث يتم حفظ هذه اللقطات داخل Snapchat ضمن علامة التبويب Memories ويمكن عرضها أو تحريرها أو إرسالها أو حفظها على جهازك أو إعادة نشرها فى قصة Snapchat الخاصة بك.

وعلاوة على ذلك، تحذف خوادم Snapchat جميع اللقطات تلقائيًا بعد أن يشاهدها جميع المستلمين، وبينما يتم حذف اللقطات غير المفتوحة بعد 30 يومًا، ويتم حذف اللقطات غير المفتوحة التى تم إرسالها إلى دردشة جماعية بعد 24 ساعة.

هل تختفى ذكريات Snapchat؟

- لا تختفى ذكريات Snapchat، وأيضًا، يمكنك استيراد الصور من الكاميرا واللقطات القديمة إلى ذكرياتك على Snapchat.

لماذا تختفى ذكريات Snapchat؟

- قد تضيع ذكرياتك على Snapchat أو تختفى إذا حذفتها عن طريق الخطأ أو إذا قمت بإعادة ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع.

كيف يمكننى مسح ذكرياتى على Snapchat؟

- اتبع الخطوات أدناه لحذف الخاطف من الذكريات:

الخطوة 1: على شاشة كاميرا Snapchat، اضغط على أيقونة الذكريات أو اسحب لأعلى.

الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على الخاطف الذى ترغب فى حذفه.

الخطوة 3: اضغط على الخيار "حذف Snap".

هل يمكننى إعادة تسمية القصص فى الذكريات؟

- يمكنك بالتأكيد تسمية أو إعادة تسمية القصص فى ذكرياتك لتسمية قصة موجودة، اتبع الخطوات التالية:

- من شاشة كاميرا Snapchat، اسحب لأعلى للانتقال إلى الذكريات.

- انقر على علامة التبويب "القصص".

- اضغط على النقاط الثلاث الرأسية أو اضغط باستمرار على القصة التى تريد تسميتها.

- الآن، قم بتسمية قصتك أو إعادة تسميتها.

كيف تسترجع ذكريات Snapchat المحذوفة على Android؟

من المهم أن تقوم بتمكين النسخ الاحتياطى لصور Google على هاتف Android الخاص بك وتحديد قسم الذكريات حتى تتمكن من استرداد ذكريات Snapchat المحذوفة. مزيد من الخطوات التى يمكنك اتباعها:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

- اضغط على خيار مجلد "النسخ الاحتياطى الأخير".

- تحقق من الصور من Snapchat وحدد الصور التى ترغب فى استردادها.

- الآن، انقر فوق خيار "استعادة".

هل يمكن استرداد Snapchats؟

لا يوفر Snapchat نسخًا من اللقطات للمستخدمين. هذا يعنى أنه لا يمكن استرداد اللقطات المفتوحة أو منتهية الصلاحية من خوادم التطبيق. علاوة على ذلك، يتم حذف اللقطات المفتوحة تلقائيًا بمجرد عرضها من قبل المستلم أو انتهاء صلاحيتها.