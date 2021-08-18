شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Intel تتخلى عن كاميرات RealSense التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف RealSense إلى جعل رؤية الكمبيوتر أكثر مرونة وسهولة فى الوصول إليها، ويمكن لشركة أو باحث شراء كاميرات لمساعدة كل شىء بدءا من التنقل عبر الروبوت وحتى التعرف على الوجه، وكان هناك هاتف يركز على المطور ولم يكن أبدا منتجا سائدا حقا، وأخبر ASI VP Kent Tibbils CRN أنه كان هناك عدد قليل من العملاء يشترون كاميرات RealSense بكميات كبيرة، ولم يكن قسما لكسب المال حقا ، حتى لو ساعد العمل فرق Intel الأخرى.
بالنسبة لشركة Intel، من المحتمل أن تكون هناك إجابة أبسط وهى إنها تريد قطع الصابورة ويريد الرئيس التنفيذى بات جيلسنجر من إنتل استعادة تاج صناعة الرقائق، وهذا يعنى تركيز مواردها على قدرات التصميم والتصنيع، بغض النظر عن مدى نجاح RealSense ، فهو مصدر إلهاء محتمل عن استراتيجية Intel الأخيرة.