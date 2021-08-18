شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Intel تتخلى عن كاميرات RealSense التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ Intel المزيد والمزيد من طاقتها فى أعمال الرقائق الأساسية، وهذا يعنى الآن ترك بعض أعمالها الأقل أهمية على جانب الطريق، وقالت الشركة لشبكة سى آر إن فى بيان لها إنها "تعمل على إنهاء" RealSense وتحويل المواهب وتقنية رؤية الكمبيوتر إلى الجهود التى تدعم بشكل أفضل أعمال الرقائق الأساسية الخاصة بها، وستحترم شركة أشباه الموصلات العملاقة الالتزامات الحالية، لكن من الواضح أن النهاية تلوح فى الأفق.

ووفقا لموقع "engadget" التقنى ظهرت أسئلة حول مصير RealSense بعد أن قال قائد الفريق، Sagi Ben Moshe ، إنه سيغادر Intel منذ أسبوعين.

ويهدف RealSense إلى جعل رؤية الكمبيوتر أكثر مرونة وسهولة فى الوصول إليها، ويمكن لشركة أو باحث شراء كاميرات لمساعدة كل شىء بدءا من التنقل عبر الروبوت وحتى التعرف على الوجه، وكان هناك هاتف يركز على المطور ولم يكن أبدا منتجا سائدا حقا، وأخبر ASI VP Kent Tibbils CRN أنه كان هناك عدد قليل من العملاء يشترون كاميرات RealSense بكميات كبيرة، ولم يكن قسما لكسب المال حقا ، حتى لو ساعد العمل فرق Intel الأخرى.

بالنسبة لشركة Intel، من المحتمل أن تكون هناك إجابة أبسط وهى إنها تريد قطع الصابورة ويريد الرئيس التنفيذى بات جيلسنجر من إنتل استعادة تاج صناعة الرقائق، وهذا يعنى تركيز مواردها على قدرات التصميم والتصنيع، بغض النظر عن مدى نجاح RealSense ، فهو مصدر إلهاء محتمل عن استراتيجية Intel الأخيرة.