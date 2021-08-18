تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Redmi 10 بمعالج Helio G88

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن هاتف Redmi 10 الذي ينطلق بمعالج Helio G88، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 180 دولار.

يتميز هاتف Redmi 10 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz مع أنماط لدعم معدل تحديث 60Hz أو 45Hz، وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز Redmi 10 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، الشحن العكسي بقدرة 9W، كما يتضمن محتوى الصندوق شاحن بقدرة 22.5W، ويأتي الهاتف أيضاً بمدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

ويدعم Redmi 10 نظام تشغيل Android 11، مع واجهة MIUI 12.5، ويتوفر بعدد 3 من الإختيارات في الألوان والتي تشمل اللون الأبيض، والرمادي إلى جانب اللون الأزرق، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 180 دولار.

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