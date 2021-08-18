دبي - يزن راشد - كشفت شركة التكنولوجيا التايوانية العملاقة أسوس رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة للألعاب في تايوان ROG Phone 5S.

ويأتي ROG Phone 5s جنبًا إلى جنب مع ROG Phone 5s Pro، وكلاهما يبرز كأفضل الهواتف الذكية للألعاب حتى الآن.

ولا يقتصر الأمر على الشاشة من نوع AMOLED بدقة FHD مع دعم لمعدل تحديث قدره 144 هرتز، بل إن إصدار برو يتضمن أحدث شرائح كوالكوم Snapdragon 888 Plus مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 جيجابايت.

وتأتي الهواتف الذكية الجديدة خلفًا لهواتف ROG Phone 5 التي جرى إطلاقها قبل أشهر فقط.

ويحتفظ النموذجان بشاشة E4 AMOLED HDR من سامسونج بقياس 6.78 إنشات وبدقة 2448×1080 بكسل مع معدل تحديث قدره 144 هرتز.

وتدعم شاشات الهواتف الذكية ما يصل إلى 300 هرتز من معدل أخذ العينات باللمس وزمن انتقال 1 ميلي ثانية.

وتوفر الشركة ما يصل إلى 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي عبر ROG Phone 5s Pro ويوجد ما يصل إلى 512 جيجابايت من السعة التخزينية.

ومن حيث التصميم، يتميز ROG Phone 5s بنفس تصميم ROG Phone 5، الذي يحمل شعار ROG مضاء RGB.

ومن ناحية أخرى، يتبنى ROG Phone 5s Pro شاشة ROG Vision Color PMOLED. ويمتلك شعار ROG في الخلف إضاءة خلفية RGB. الشاشة في كلا النموذجين محمية بحماية Corning Gorilla Glass Victus.

وتوجد عدسة خلفية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX686، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر، وفتحة عدسة f/1.8 ، مقترنة بعدسة عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.4 ومجال رؤية 125 درجة، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة f/2.0.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بحجم 0.9 ميكرومتر وفتحة عدسة f/2.0.

ويعمل هاتفا ROG Phone 5s و ROG Phone 5s Pro بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ROG.

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أسوس تعلن عن هاتف مع 18 جيجابايت من الذاكرة

يتميز الهاتف بدعم بطاقة SIM المزدوجة ومكبرات صوت أمامية مزدوجة متناظرة مع صوت Dirac HD و GameFX. ومكبر صوت مع مضخم صوت Cirrus Logic للحصول على تأثير صوتي أعلى وأعمق وأقل تشويشًا.

كما يأتي مزودًا بميكروفونات رباعية مزودة بتقنية OZO لتقليل الضوضاء. ويوجد أيضًا منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر لأولئك الذين يرغبون في توصيل سماعة رأس سلكية للألعاب.

علاوة على ذلك يستخدم الهاتف مستشعر بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة، وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لـ AirTrigger 5، والكشف عن ضغط القبضة.

كما يأتي مع دعم Bluetooth 5.2 و GPS و GLONASS و Beidou و NFC. ويتضمن الهاتفان بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع بسرعة 65 واط HyperCharge عبر منفذ USB من النوع C.

ويبدأ إصدار ROG Phone 5s بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت من سعر 1075 دولار. بينما تبلغ تكلفة إصدار 18 جيجابايت + 512 جيجابايت 1220 دولار. ويأتي بألوان Phantom Black و Aurora White.

من ناحية أخرى، يتم بيع ROG Phone 5s Pro بسعر 1365 دولار لإصدار 18 جيجابايت + 512 جيجابايت. ويكون متوفرًا بلون Phantom Black. ويحتوي الجهاز أيضًا على AeroActive Cooler 5 في الصندوق.

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