دبي - يزن راشد - تقدم شركة جوجل عرضًا ترويجيًا جديدًا لمشتركي يوتيوب بريميوم يتمثل في ثلاثة أشهر مجانية لتجربة الألعاب المضمنة في ستاديا برو Stadia Pro، طالما أنك مشترك جديد. ويتم تطبيق العرض تلقائيًا عبر الحسابات المؤهلة عند الاشتراك في ستاديا.

وقد يكون هناك شخص ما لم يجرب خدمة ستاديا سابقًا وعلى استعداد للدفع مقابل إزالة الإعلانات من يوتيوب.

نتيجة لذلك فإن ثلاثة أشهر هي فترة زمنية طويلة لمعرفة ما إذا كانت الألعاب السحابية مفيدة له، وهي أطول بمقدار شهرين من الإصدار التجريبي المجاني المعتاد من ستاديا.

ويأتي العرض الترويجي مع بعض الشروط. وإلى جانب قصر الأشهر المجانية على المشتركين الجدد، تقدم جوجل أيضًا الترويج في البلدان التالية فقط. الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

وإذا كان لديك اشتراك أو إصدار تجريبي في ستاديا برو من قبل، فلن تكون مؤهلاً للعرض الترويجي.

وينطبق العرض على مشتركي يوتيوب بريميوم الذين لديهم حسابات فردية وعائلية وحسابات طلابية.

ويمكنك المطالبة بالعرض الترويجي حتى 31 يناير 2022، ولديك حتى 14 فبراير 2022 للاسترداد، وذلك وفقًا لتصريحات الشركة.

وإذا ألغيت، فتوقع أن يتم تحصيل 9.99 دولارات من سعر ستاديا برو شهريًا بمجرد انتهاء الأشهر الثلاثة وفقدان إمكانية الوصول إلى أي ألعاب لم تشتريها.

وتتضمن ستاديا برو مزايا مكتبة الألعاب وجودة الفيديو العالية الدقة للألعاب التي تبثها. وتطالب الخدمة بتقديم طريقة دفع صالحة عند التسجيل. ولكن لن يتم تحصيل رسوم منك حتى اكتمال الأشهر الثلاثة. ويمكنك الإلغاء في أي وقت.

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مشتركو يوتيوب يحصلون على Stadia Pro مجانًا

من الجدير بالذكر أن الاختيار الحالي للألعاب التي يمكنك المطالبة بها مجانًا هو انتقائي بعض الشيء. إذ هناك ألعاب حديثة محبوبة مثل Hitman وألعاب مستقلة أصغر مثل Floor Kids وخيارات كلاسيكية مثل Killer Queen Black.

وبالنسبة لمعظم الإصدارات الأحدث، يتعين عليك شرائها مباشرة. ويمكنك العثور على بعض الأشياء لتلعبها بهذه الطريقة.

وعادةً ما يحصل مشتركو ستاديا برو على خصم أيضًا. وبالرغم من تراجع جوجل عن ستاديا، فإن المنصة تستمر في تلقي إصدارات جديدة مثيرة للاهتمام لشرائها في متجرها.

علاوة على ذلك تقدم ستاديا أيضًا ألعابًا مثل Destiny 2 و Super Bomberman R Online للتجربة مجانًا باستخدام حساب جوجل فقط. ولا داعي لتقديم بطاقة ائتمان لمعرفة ما إذا كانت ستاديا مناسبة لك.

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