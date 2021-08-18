هزيمة نتفليكس تتطلب من ديزني دمج خدماتها

دبي - يزن راشد - كشف المدير التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشايبك، عن وصول عدد مستخدمي خدمات بث المحتوى الخاصة بالشركة لأكثر من 174 مليون مستخدم. ويوضح هذا الرقم مدى تأثير ديزني في هذا السوق.

وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز بالرغم من أن عمر خدمتها الأشهر ديزني بلس لم يتعدى العامين. وهذا العدد من المستخدمين قد مكن الشركة من منافسة خدمات HBO Max, Apple TV+ و Peacock. ومهد الطريق لهزيمة نتفليكس.

وتعد نتفليكس الشركة الأكثر ريادة في هذا المجال، مع 209 مليون مستخدم نشط حول العالم. إلا أن عدد المستخدمين الذي تمتلكه ديزني حاليًا يجعلها أقرب من أي وقت مضى للانتصار على غريمتها.

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المنافسة بين ديزني ونتفليكس

ينقسم عدد مستخدمي خدمات ديزني على أكثر من منصة تابعة لها. حيث أن ديزني بلس تمتلك 116 مليون مستخدم، بينما تمتلك منصة ESPN+ حوالي 15 مليون مستخدم. إلى جانب 43 مليون مستخدم لمنصة هولو.

وفي حالة المنافسة بشكل مباشر بين ديزني بلس ونتفليكس نجد أن الأولى تحتاج لمضاعفة عدد مستخدميها لكي تتفوق على غريمتها. لكن الوضع سيكون مختلف لو كانت جميع خدمات ديزني مجتمعة معًا.

ولعل هذا ما تحتاج له الشركة فعلًا، وهو دمج جميع خدماتها ضمن تطبيق واحد فقط، وهذا التطبيق سيمتلك حينها 174 مليون مستخدم، في مقابل 209 مليون مستخدم لدى نتفليكس. إلى جانب أنه قد يجذب المزيد من المستخدمين نظرًا لشموليته، وهو ما سيسرع من تضاعف أرقام ديزني.

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وتنفيذ هذا الاقتراح سيجعل هذا التطبيق الموحد قادر على تقديم مجموعة فريدة من أنواع المحتوى. حيث أن كل خدمة من خدمات الشركة تقدم نوعية مختلفة من المحتوى بما في ذلك المحتوى الأسري، المحتوى الرياضي، الأفلام والمسلسلات الأصلية، والمزيد.

ويمكن للمستخدمين في الوقت الحالي أن يصلوا لمحتويات المنصات الثلاث في مقابل اشتراك واحد يكلف 14 دولار أمريكي. أي أن دمج المنصات في تطبيق واحد لن يسبب خسائر مادية، حيث أن الشركة تدمج بينهم فعليًا ضمن محتويات باقة الاشتراك.

وقد كشفت المديرة المالية في ديزني، كريستين مكارثي، أن خدمة Hoststar قد ساهمت في النمو الذي شهدته الشركة. وهي خدمة بث وعرض محتوى هندي تعرض أفلام ومسلسلات محلية للهنود، إلى جانب بثوث مباشرة للمباريات الرياضية.

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صعوبة دمج خدمات نيتفلكس

وقد أوضح المدير التنفيذي للشركة أن واحد من أهم أسباب صعوبة دمج الخدمات في تطبيق واحد في الوقت الحالي هو اختلاف الأسواق التي تعمل فيها كل خدمة. وHotstar مثال على ذلك.

وذلك حيث تتوفر خدمات مثل Hulu في أسواق لا تتوفر فيها ESPN+ والعكس صحيح. وبالتالي سيكون من الصعب تقديم تطبيق واحد يضم كل الخدمات لكل البلدان.

إلى جانب أن بعض المستخدمين قد يكونوا مهتمين بمحتوى ديزني بلس فقط دونًا عن غيره. وذلك على سبيل المثال، وفي هذه الحالة لن يستفيدوا من التطبيق الموحد.

ومن ناحية أخرى، بعض من تلك المنصات مرتبطة بعقود حصرية مع شركات إنتاج معينة. ولا يمكن أن يتم الاستفادة من هذه العقود إلا من طرف المنصة المتعاقدة نفسها. ومثال على ذلك، لا يمكن لهذا التطبيق الشامل عرض محتوى حصري من Fox، بينما يمكن لتطبيق Hulu وحيدًا أن يفعل ذلك.

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