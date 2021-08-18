دبي - يزن راشد - أصبحت جوجل أحدث شركة مصنعة للهواتف تتخلى عن الشاحن المضمن في العلبة، حيث قالت الشركة إنها تتوقع أن يكون Pixel 5A هو آخر هاتف يشتمل على واحد. وهذا يعني أن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لن يتضمنا شاحنًا عند وصولهما هذا الخريف.

وخلال السنوات القليلة الماضية، قامت جوجل بشحن محول طاقة بقوة 18 واط USB-C مع كل هاتف بيكسل.

وتضمن هاتف بيكسل الأصلي في عام 2016 بشكل ملحوظ الشاحن الذي يتطابق جزئيًا مع لون الجهاز. ولكن الشركة سرعان ما تحولت إلى مظهر خارجي أبيض مع دعم USB Power Delivery 2.0 وجسم بلاستيكي قياسي الحجم إلى حد ما.

وسواء أعجبك ذلك أم لا، فإن عملاقة البحث تتبع آبل وسامسونج في التخلص من أجهزة الشحن المضمنة.

نتيجة لذلك تحصل الشركة على فرصة لتقليص عبوات البيع بالتجزئة بشكل أكبر، خاصة وأن الشاحن كان أثخن عنصر تم تضمينه. وقامت الشركة بتقليل حجم الصندوق ليكون صديقًا للبيئة قدر الإمكان.

وتقول الشركة إن معظم الأشخاص لديهم وحدة شحن USB-C. لذلك لم تعد هناك حاجة لتضمين واحد مع هواتفها.

وقدمت آبل وسامسونغ حججًا مماثلة عندما أعلنتا أنهما لن تقدما شاحنًا داخل الصندوق. وقد يكون هذا صحيحًا. ولكن من المحتمل أن التوفير في التكلفة لعدم تضمين الشاحن قد لعب دورًا كبيرًا في تلك القرارات.

وهناك أيضًا حجة بيئية للتخلي عن الشاحن. إذ يقلل العدد الأقل من أجهزة الشحن الزائدة التي يتم شحنها إلى العملاء نظريًا من النفايات الإلكترونية.

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هواتف بيكسل من جوجل لن تأتي مع شاحن

بينما لم تتطرق جوجل إلى هذا الأمر بشكل مباشر، فقد بررت الشركات تاريخيًا إزالة الشاحن كخطوة صديقة للبيئة.

ومن الصعب إثبات ذلك، وربما يعني ذلك أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إنتاج وشحن أجهزة الشحن الملحقة تنتشر بين المزيد من الشركات حيث يشتري الأشخاص من جهات تصنيع خارجية.

وكما لاحظ النقاد، فإن هذه الميزة قابلة للنقاش. بحيث إذا كنت بحاجة إلى شراء شاحن، فقد تخلق المزيد من النفايات عن طريق طلب شاحن من شركة أخرى.

ويبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وبالرغم من التزام شركات تصنيع الهواتف الثلاث الكبرى هذه بإزالة الشاحن، يكون من الأسهل للشركات الأصغر أن تحذو حذوها وتفعل الشيء نفسه.

وتتقلص خياراتك لأجهزة الشحن المضمنة. وقد تضطر إلى اللجوء إلى العلامات التجارية مثل شاومي (التي تقدم شاحنًا مجانيًا مع Mi 11) إذا كنت عازمًا على الحصول على شاحن دون أي تكلفة إضافية.

وبالرغم من أن المشترين قد يشعرون أن الأمر يتعلق بدفع نفس السعر والحصول على مقابل أقل، فمن المحتمل أن يكون هذا واقعًا يتعين علينا جميعًا أن نتصالح معه.

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