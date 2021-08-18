مطورو الألعاب الصينيون يستهدفون منصات الألعاب بعد رفع الحظر

دبي - يزن راشد - ظلت منصات الألعاب المنزلية محظورة داخل الأراضي الصينية لما وصل إلى 14 عام. وهذا الحظر قد تضمن منصة بلايستيشن من سوني، إكس بوكس من مايكروسوفت، وغيرها الكثير.

ورفعت الصين هذا الحظر بشكل مفاجئ في عام 2014. وفتحت حينها سوق ضخم أمام مطوري الألعاب الصينيين. وقبلها كانت هذه المنصات متاحة للبيع بشكل غير شرعي داخل البلاد. إلا أن صعوبة الحصول عليها قد جعلت تطوير الألعاب لها عملية غير مجدية.

وعلى العكس، مطورو الألعاب الصينيين قد تفوقوا بوضوح في تطوير الألعاب لمنصات مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية. وهذا لأن تلك المنصات كانت متوفرة بالفعل. وحاليًا وبعد رفع الحظر تركز الشركات الصينية على سوق منصات الألعاب المنزلية الصيني والعالمي.

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منصات الألعاب في الصين

تركز شركات الألعاب الصينية الرائدة مثل Tencent وNetEase حاليًا على هذا السوق. وسابقًا قد أطلق كلًا من سوني، مايكروسوفت ونينتيندو أحدث منصاتهم في السوق الصيني رسميًا.

وقد صرّح Frank Mingbo Li، مؤسس ستوديو Surgical Scalpels الصيني والمملوك لشركة Tencent موضحًا أن السوق الصيني زاخر بالفرص، وهو الاستوديو الذي يطور لعبة التصويب من منظور الشخص الأول Boundary لمنصات الحاسب الشخصي وبلايستيشن.

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وقد وصلت قيمة سوق منصات الألعاب المنزلية بشقيه البرمجي والعتادي إلى 1.84 مليار دولار أمريكي في عام 2020. كما أنه المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 2.46 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وبالرغم من أن هذه المبالغ كبيرة نسبيًا إلا أنها ضئيلة جدًا بالمقارنة بسوق ألعاب الهواتف الذكية في الصين. والذي وصلت قيمته إلى 29.2 مليار دولار أمريكي في 2020.

أما عن السوق العالمي لمنصات الألعاب المنزلية فمن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 49.2 مليار دولار أمريكي، وهذه الإيرادات ستشكل نسبة 28% من إجمالي حجم سوق ألعاب الفيديو عالميًا. وذلك طبقًا لدراسة سوقية صادرة عن Newzoo.

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السوق الجديد

وبالرغم من حظر منصات الألعاب المنزلية في الصين بين عاميّ 2000 و2014 إلا أن الصينيين قد رحبوا بعودة هذه الأجهزة بشكل كبير، وتوجهوا لشرائها بنسب مرتفعة.

ومطوري الألعاب الصينيين من ناحية اخرى كانوا يطورون بعض ألعابهم إلى الأسواق العالمية لا الصينية. ومثال على ذلك لعبة Boundary السابق ذكرها. كما تركز الشركات الصينية الضخمة العاملة في مجال الألعاب على هذا القطاع المستحدث بشكل كبير.

ومن بين هذه الشركات نجد NetEase والتي تطور لعبة تحمل الاسم Naraka: Bladepoint والتي تحاكي تجربة لعب فورتنايت. إلى جانب Tencent وما تمتلكه من شركات عاملة في مجال الألعاب. وقد أعلنت الشركة عن افتتاح مكاتب لاستوديوهات TiMi التي تمتلكها في سياتل ومونتريال، وذلك للتركيز على ألعاب المنصات المنزلية.

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