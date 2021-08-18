دبي - يزن راشد - كشفت شركة جوجل رسميًا عن Pixel 5A 5G، وهو الهاتف الذي أعلنت عنه نوعًا ما في شهر أبريل لتكذيب شائعات بأنه تم إلغاؤه.

ويأتي الهاتف مزودًا بقائمة قصيرة من الميزات المحدثة مقارنة بسابقه Pixel 4A 5G، بما في ذلك شاشة أكبر قليلاً، وبطارية أكبر بكثير، وتصنيف IP67 لمقاومة الماء.

وبالرغم من أنها قد تكون قليلة، فإن هذه التعديلات مهمة بالنسبة لهاتف من الفئة المتوسطة.

ويباع الهاتف في الولايات المتحدة بسعر 449 دولار، وهو أقل بمقدار 50 دولار من السعر الأولي لهاتف Pixel 4A 5G. ويتم طرح سيارة Pixel 5A 5G للبيع في الولايات المتحدة واليابان في 26 أغسطس.

ويأتي Pixel 5A بشاشة بقياس 6.34 إنشات، مما يمثل زيادة طفيفة بالمقارنة مع شاشة Pixel 4A 5G بقياس 6.2 إنشات.

ولا تزال الشاشة من نوع OLED وبدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز. وتحصل البطارية على زيادة إلى 4680 ميلي أمبير بالمقارنة مع 3885 ميلي أمبير لهاتف Pixel 4A 5G.

بالإضافة إلى ذلك تقول جوجل: إن البطارية تستمر خلال يوم كامل من الاستخدام المعتاد. أو يومين باستخدام وضع Extreme Battery Saver.

ويمثل Pixel 5A أول هاتف ضمن سلسلة Pixel A يحصل على تصنيف رسمي لمقاومة الماء. ومع حماية IP67، يكون الهاتف قادرًا على تحمل الغمر لعمق 0.9 متر ضمن الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويعمل هاتف Pixel 5A عبر جميع شبكات شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى ويستمر في تقديم الدعم لمعيار sub-6GHz.

وعلى عكس العام الماضي، لن تبيع الشركة إصدارًا متوافقًا مع معيار mmWave من الهاتف.

Pixel 5A من جوجل يأتي مع بطارية وشاشة أكبر

تبقى المواصفات الأخرى دون تغيير عن النموذج السابق. إذ لا يزال الهاتف يستخدم شرائح Snapdragon 765G مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين.

وتأتي العدسة الرئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وهناك ماسح ضوئي لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية لإلغاء القفل البيومتري، ومنفذ لسماعة الرأس، وشاحن بقوة 18 واط مضمن في العلبة. وتقول جوجل إن هذا آخر هاتف بيكسل يقدمه.

ويتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 11 وتضمن الشركة حصوله على ثلاث سنوات من تحديثات النظام التشغيلي وتصحيحات الأمان.

بالإضافة إلى ذلك يتم بيع الهاتف مباشرةً من Google Store وعبر Google Fi.

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