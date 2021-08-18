إنتل تتخلى عن كاميرات الذكاء الاصطناعي RealSense

دبي - يزن راشد - قالت شركة إنتل إنها أغلقت قسم رؤية الحاسب RealSense للتركيز على أعمالها الأساسية، مما يمثل نهاية لمجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار العالية التقنية التي تم تصميمها للروبوتات واللافتات الرقمية والمسح الثلاثي الأبعاد وحالات الاستخدام الأخرى.

وصرح متحدث باسم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا مقراً لها بولاية كاليفورنيا بأنها تحترم التزامات العملاء الحالية، وتطبق الخبرة الفنية والموهبة في رؤية الحاسب التي طورتها لدعم الوظائف الأخرى في الأعمال الأساسية لصناعة الرقاقات.

وقال المتحدث: نحن بصدد إنهاء أعمال RealSense الخاصة بنا ونقل مواهبنا وتقنياتنا ومنتجاتنا المتعلقة برؤية الحاسب للتركيز على تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم بشكل أفضل أعمالنا الأساسية واستراتيجية IDM 2.0.

وأضاف المتحدث: نواصل الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الحاليين ونعمل مع موظفينا وعملائنا لضمان انتقال سلس.

وتم تأكيد انتهاء أعمال RealSense لشركة إنتل بعد أسبوعين من قول ساغي بن موشيه، رئيس RealSense والمدير العام لمجموعة Emerging Growth and Incubation، عبر لينكدإن إنه يغادر الشركة بعد 10 سنوات من الخدمة لبدء الفصل التالي من حياته المهنية.

علاوة على ذلك تم تصميم RealSense كطريقة سريعة وسهلة لإنشاء منتجات ذات إمكانات رؤية الحاسب. وتتألف من رؤية مجسمة و LiDAR وكاميرات والوحدات النمطية التي تدعم الدقة العالية ومعدلات الإطارات العالية بأشكال مختلفة.

وكانت هذه المنتجات مدعومة بمعالجات RealSense Vision و ASIC. وتم استكمالها بمجموعات تطوير البرامج والبرامج لحالات الاستخدام مثل تتبع الهيكل العظمي.

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إنتل تتخلى عن كاميرات RealSense

وسعت إنتل تشكيلة RealSense في شهر يناير مع RealSense ID، وهو حل مصادقة الوجه عبر الجهاز. الذي كان يستهدف الأقفال الذكية والتحكم في الوصول وأنظمة نقاط البيع وأنواع أخرى من الأجهزة.

وفقًا لموقع RealSense. تراوح العملاء من RightHand Robotics، التي تستخدم RealSense لانتقاء الروبوتات في المستودعات. إلى Prowise، التي تستخدم التكنولوجيا لأداة التعلم القائمة على الإيماءات.

ويبدو قرار إنتل بإنهاء أعمال RealSense أمر منطقي. وذلك بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنجر، يتطلع إلى مضاعفة أعمال أجهزة الحاسب والخوادم في محاولته لإعادة الشركة إلى موقع الريادة.

بالإضافة إلى ذلك تريد إنتل تركز مواردها أكثر في أعمالها الأساسية. إذ هناك الكثير من الفرص المتنامية حول أعمالها الأساسية، خاصة على جانب الخادم.

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