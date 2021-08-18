شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تدعم خدمة إدارة الثروات الهندية Smallcase بتمويل قدره 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أمازون أسواق الخدمات المالية والتأمين في الهند في السنوات الأخيرة، والآن تمهد الطريق للدخول في فئة إدارة الثروات. ودعمت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة شركة Smallcase الناشئة في بنجالور في جولة تمويل بقيمة 40 مليون دولار من السلسلة C حسبما نقل موقع TechCrunch.

وتم رفع إجمالي الزيادة حتى الآن إلى أكثر من 65 مليون دولار، وتقدم Smallcase التى أسسها ثلاثة من خريجي IIT Kharagpur في يوليو 2015، منصة للمساعدة في تقديم جيل جديد من المستثمرين إلى أسواق الأسهم الهندية.

وتقدم الشركة الناشئة فريقًا داخليًا من المهنيين المرخصين الذين يقدمون أكثر من 100محفظة من الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة، كما يوفر لمستخدميه الوصول إلى مديري الاستثمار المستقلين والسمسرة ومنصات الثروة.

وتدعم الشركة الناشئة العشرات من وسطاء الأسهم الرائدين في الهند، وجمعت Smallcase أكثر من 3 ملايين مستخدم يتعاملون بحوالي 2.5 مليار دولار كل عام، تقول إنه يمكن للمستخدم البدء في استثمار استثماراته بنقرتين فقط بعد الاشتراك في الخدمة.

قال فاسانث كاماث، أحد المشاركين: "لقد أنشأنا فئة جديدة سريعة النمو من المنتجات الاستثمارية من خلال تطوير نظام بيئي يضم أكثر من 250 شركة في مساحة أسواق رأس المال بما في ذلك أكبر وأسرع شركات الوساطة والمستشارين ومديري الاستثمار ومنصات الثروة الرقمية في الهند" -مؤسس ومدير تنفيذى لشركة Smallcase.

"لقد كان من دواعي التواضع والملهم أن نرى الصناديق الصغيرة تصبح البوابة الرئيسية للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة لملايين المستثمرين الجدد، يزيد هذا التمويل من مسؤوليتنا لمواصلة بناء تجارب ومنصات بسيطة وشفافة وممتعة، مع تقديم قيمة أكبر لمستخدمينا وشركائنا، سوف يكمن نجاحنا الحقيقي في تطوير اللبنات الأساسية لمحفظة كل مستثمر وأن نصبح جزءًا أساسيًا من مجموعة أدواتهم ".

وقالت الشركة الناشئة التي توظف 200 شخص، إنها تخطط لنشر الصندوق لتوسيع منصتها التكنولوجية وكسب المزيد من العملاء.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها أمازون شركة هندية ناشئة. استثمرت شركة التجارة الإلكترونية التي استثمرت أكثر من 6.5 مليار دولار في أعمالها التجارية في الهند، في شركة Shuttl لاستدعاء سيارات الأجرة، وتبادل خصم الفواتير في السوق لـ MSMEs M1xchange ، وعلامة التجميل التجارية MyGlamm مباشرة إلى العملاء.

في وقت سابق من هذا العام، كشفت أمازون أيضًا النقاب عن صندوق استثمارى بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار في الشركات الهندية الناشئة ورجال الأعمال الذين يركزون على رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوق جنوب آسيا.

قال متحدث باسم أمازون إن الشركة استثمرت في Smallcase من خلال صندوقها الاستثماري بقيمة 250 مليون دولار.

وكجزء من هذا الصندوق، نحن متحمسون للشراكة مع Smallcase في رحلتهم لتقديم منتجات استثمارية مبتكرة للمستهلكين، من خلال زيادة اختيار المنتج والراحة، سيوفر ذلك قناة إضافية للمستهلكين للمشاركة في أسواق الأسهم ".