شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات بوسطن ديناميكس يمكنها الوثب أفضل منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة بوسطن ديناميكس المملوكة لشركة هيونداى مقاطع فيديو جديدة تعرض روبوت أطلس ذو القدمين، ويقدم مقطع الفيديو الأول السريع روبوتات أطلس تعرض روتين جمباز إذ تنقلب الروبوتات وتقفز.

ومع ذلك، فإن مقطع الفيديو الثانى يقدم تقييما شفافا بشكل غير عادى لقدرات أطلس، ويشرح مهندسو الشركة ما يدخل فى إنشاء هذه الإجراءات الروتينية.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أظهرت شركة الروبوتات سابقًا كيف يمكن للكلاب الروبوتية النزول على السلالم وفتح الأبواب، وبدأت بعض أقسام الشرطة باستخدام الكلاب الآلية، المسماة Spot، للمساعدة في القيام بدوريات.

وأظهر أطلس، الذى أطلقت عليه الشركة لقب أكثر الروبوتات ديناميكية في العالم، فى مقطع فيديو سابق كيف يمكن للروبوت الهرولة والقفز فوق جذوع الأشجار.

وكما قالت الشركة من قبل، فإن أطلس هو في الأساس مشروع بحثى وآلة متطورة تساعد مهندسى الشركة على تطوير أنظمة تحكم وإدراك أفضل.

ويقول بنجامين ستيفنز، رئيس التحكم فى أطلس: على المستوى العملى، إنها منصة بالنسبة لنا للقيام بالبحث والتطوير، ويتضمن هذا البحث روتينات الجمباز والباركور، وهي رياضة التنقل عبر العقبات والقفز والجري عبر منصات غير مستوية.

وبالرغم من ذلك، انتقد بعض علماء الروبوتات الشركة لتضليل الناس حول قدرات أجهزتها، إذ إن مقاطع الفيديو الخاصة بها مثيرة للإعجاب، ولكن هذه العروض مدروسة مع إجراءات منسقة تتطلب الكثير من التعديل.

وكما يشرح ستيفنز في فيديو وراء الكواليس: الروبوتات لا تنجز دائمًا مهاراتها في المحاولة الأولى، لا يقرر الروبوت القيام بالباركور، هذا نوع من الروتين المصمم، مثل فيديوهات الباركور، حيث يكون الرياضى قد مارس هذه الحركات عشرات أو مئات المرات للوصول إلى هذا المستوى العالى.

وفى تدوينة مصاحبة، يقدم مهندسو الشركة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تغير الروبوت على مر السنين، ولاحظوا أن الروبوت كان أعمى بشكل أساسى فى التجارب السابقة ويكرر الحركات التي تنجح طالما أن بيئتها لم تتغير.

ولكنه الآن يعتمد بشكل أكبر على تصوره الخاص للتنقل، مما يعنى أنه أقل برمجة مسبقا من ذى قبل.