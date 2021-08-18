شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام تشغيل Fuchsia OS لجميع اجهزة Nest Hub والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في دفع الترقية الصامتة لنظام التشغيل Fuchsia الجديد على أجهزة Nest Hub من الجيل الأول المعروفة باسم Google Home Hub عند الإصدار، مما يعني أن المشروع السري سيستخدم على نطاق واسع من قبل المستهلكين بعد سنوات من التطوير حسبما نقل موقع The verege.

ونظام التشغيل الذي لا يعتمد على Linux على عكس اندرويد ويستخدم نواة صغيرة تسمى Zircon، تم توفيره مسبقًا لبعض الأجهزة المسجلة في برنامج المعاينة في مايو.

وأكدت جوجل لـ 9to5Google أن تحديث البرامج الثابتة الجديد لأجهزة Nest Hub غير المعاينة يتضمن ترقية Fuchsia، مما يعني أن جميع أجهزة الجيل الأول يجب أن تعمل Fuschia بالفعل أو قريبًا جدًا.

وتحاول جوجل جعل التجربة أقرب ما يمكن إلى نفس التجربة، حتى أداء الجيل الأول من Nest Hub يبدو متشابهًا للغاية، للأفضل أو للأسوأ، الطريقة الوحيدة لمعرفة أن لديك Fuchsia هي التحقق من قسم "حول الجهاز" في قائمة الإعدادات، وحتى مع عدم ذكر نظام التشغيل بالاسم.

وهذا يعني أن أول انتشار واسع النطاق باللون الفوشيا لم يكن مثيرًا تمامًا مثل الاحتمالات التي تم تخيلها عندما بدأت كلمة المشروع في الظهور لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، في الوقت نفسه، من المثير للإعجاب أن Google تمكنت بسلاسة من استبدال البرامج الأساسية لمنتج مشهور بطريقة لن يلاحظها معظم الناس على الإطلاق.