شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف غيرت الطائرات بدون طيار نظرتنا لأسماك القرش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول كريس لوى، أستاذ البيولوجيا البحرية ومدير مختبر شارك فى جامعة ولاية كاليفورنيا ، لونج بيتش: "لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة حقا ومنحتنا رؤية مختلفة تماما لأسماك القرش".

فى السابق، كان بإمكان الباحثين مثل Lowe القفز على الطائرات والمروحيات فقط للتجسس على أسماك القرش من السماء، وكان هذا مسعى باهظ الثمن كما يقول، وكان يستخدم فى الغالب فقط لحساب عدد أسماك القرش الموجودة هناك ، ومع الطائرات بدون طيار كل هذا تغير.

ماذا يفعلون عندما يكونون بالقرب من الناس؟

يقول لوى "لدينا أداة منخفضة التكلفة تقدم نظرة ثاقبة، نوعا من نظرة شاملة لما تفعله أسماك القرش ، والأهم من ذلك: ما الذى يفعلونه عندما يكونون بالقرب من الناس؟".

ووفقا لموقع " THE VERGE" التقنى يقوم فريق بحث Lowe بتمشيط حوالى 700 ساعة من لقطات الطائرات بدون طيار التى إما أخذوها بأنفسهم أو تلقوها من الآخرين لدراسة سلوك القرش وكيف يتفاعلون مع الناس فى مقطع واحد مدته 42 ثانية تم التقاطه قبالة سواحل كاليفورنيا، ويمكن رؤية خمسة أسماك قرش تسبح بجوار ثلاثة راكبى الأمواج ببدلات غطس، ويجلس الناس بشكل عرضي على ألواحهم، وتتدلى أرجلهم فى الماء، بينما تمر أسماك القرش بجوارهم.

ولقد درسوا مئات التفاعلات بين الأشخاص وأسماك القرش البيضاء الصغيرة، على الرغم من أن بحثهم لم ينته أو ينشر بعد ، فإن لوي لديه تحليل سريع: "يبدو أن أسماك القرش لا تهتم حتى الآن، إنهم يعاملون الناس كما لو كانوا حطاما، مجرد حطام عائم على السطح، وفى الأساس تتجاهل أسماك القرش عموما الناس ما لم تتم مطاردتهم أو مضايقتهم.

وهذا يبعث على الارتياح بالنظر إلى أن التفاعلات البشرية وأسماك القرش قد تكون فى ازدياد، ويمكن لأبحاث لوى فى نهاية المطاف أن تفيد قرارات السلطات بشأن ما إذا كان سيتم إغلاق الشاطئ إذا تم رصد أسماك القرش في مكان قريب تصبح هذه دعوة أكثر صرامة إذا كانت أسماك القرش الصغيرة تتسكع لأسابيع أو حتى أشهر فى كل مرة ، مما قد يؤدى إلى إغلاق الشواطئ مما قد يضر بالاقتصادات المحلية حتى لو لم تشكل أسماك القرش تلك تهديدا كبيرا.

ومن وجهة نظر السلامة العامة، لا يوجد دليل علمي يدعم أى من هذا، والآن ولأول مرة لدينا بعض العلم، "يقول لوى فإن تجمعات أسماك القرش تتعافى مرة أخرى في مياه الولايات المتحدة بعد تعرضها للصيد الجائر بشكل كبير، وكانت أسماك القرش تتسلق عائدًا من حافة الهاوية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية أو نحو ذلك، ويقول لوى إن هذا الاتجاه من المحتمل أن يتزامن هذا العام مع المزيد من مرتادى الشواطئ حيث يخرج الناس من عمليات الإغلاق التى يسببها الوباء.

و"هذا جزء من القصة، يقول لوي "الجزء الآخر من القصة هو تغير المناخ". مع دفء المحيطات ، تنتقل مشاتل أسماك القرش الأبيض بعيدًا شمالًا على الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الأماكن التى كانت باردة جدًا بالنسبة لها فى السابق.

ويمكن أن تؤدى تكاثر الطحالب السامة أيضا إلى دفع أسماك القرش إلى أماكن جديدة، حيث تؤدى الزراعة والجريان السطحى الصناعي إلى تفاقم المد الأحمر، وفاجأ المئات من أسماك القرش سكان لونجبوت كى بولاية فلوريدا الشهر الماضى عندما احتشدوا فى القنوات المحلية، ومن المحتمل أن أسماك القرش كانت تبحث عن ملاذ من المد الأحمر الذى يمتص الأكسجين من الماء ويمكن أن يقتل الحياة البحرية.