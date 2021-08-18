شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على الأموال عبر تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول تيك توك جاهدة أن تصبح أفضل منصة لصانعى المحتوى، وذلك لجذب أكبر قدر من أفضل صانعى المحتوى من المنصات الأخرى، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

ولذلك بدأت المنصة بتطوير عدة طرق حتى تستطيع كسب الأموال عبرها، وبدون الحاجة إلى البحث عن أصدقائك الذين لم يقوموا بتحميل تيك توك بعد.

ولكن تعتمد جميع الطرق التي نذكرها اليوم على عدد المتابعين لديك، لذلك فإن الخطوة الأولى هى الحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين.

صندوق دعم صناع المحتوى من تيك توك

قامت منصة تيك توك في أغسطس الماضي بتقديم فكرة جديدة لدعم صناع المحتوى داخلها، وجاءت هذه الفكرة على شكل صندوق مالى لدعمهم.

وتتوقع المنصة أن يزداد حجم صندوق الدعم ليصل إلى مليار دولار بحلول 2023، ويهدف الصندوق لجعل صناع المحتوى قادرين على كسب الأموال من مقاطعهم.

ويعمل الصندوق بشكل مشابه لإعلانات يوتيوب وجوجل، حيث تدفع تيك توك من 0.02 سنت إلى 0.04 سنت للألف مشاهدة.

لذا إن حصل مقطعك على مليون مشاهدة فإنك تحصل تقريبا على 40 ألف دولار لقاء هذا المقطع.

وتستطيع الاشتراك في هذا الصندوق إذا كنت تمتلك أكثر من 10 آلاف متابع على الأقل وأكثر من 100 ألف مشاهدة لمقاطعك خلال 30 يومًا.

ويمكنك الاشتراك في الصندوق إذا كنت مقيما في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا.

وتتوقع الشركة أن تزيد وصول الصندوق ليصل إلى باقي البلاد حول العالم في الفترة القادمة.

ويمكنك الوصول إلى اختيار الاشتراك في الصندوق عبر قائمة أدوات صناع المحتوى الخاصة بحسابك، وإذا قمت بتحقيق الشروط فإن اختيار الاشتراك في الصندوق يظهر أمامك.