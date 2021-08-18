تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز Realme Book بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن جهاز Realme Book الذي يتميز بالجيل 11 من معالجات إنتل، وتصميم معدني، وسعر يبدأ من 632 دولار.

ينطلق جهاز Realme Book أو الذي يعرف في بعض الأسواق بجهاز “Book Slim” بشاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ودقة عرض 2160 في 1440 بيكسل، وأبعاد 3:2، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 400 nit.

كما ينطلق الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل مع إختيارات بين رقاقة Core i3 في النموذج الرئيسي أو Core i5، مع كرت شاشة Iris XE، كما يتضمن نظام تبريد الجهاز اثنان من المراوح، أيضاً يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe SSD.

أيضاً يأتي Realme Book بنظام تشغيل Windows 10 ويدعم الترقية المجانية لنظام Windows 11، وعمر شحن يستمر حتى 11 ساعة، كما يتوفر الجهاز باللون الرمادي والأزرق.

وتتضمن المنافذ في الجهاز منفذ USB 3 فئة C، ومنفذ USB 4/Thundebold فئة C، ومنفذ USB 3 فئة A، ومدخل للسماعات، أيضاً يدعم الجهاز Wi-Fi 6، ويضم مكبرات صوتية بمعايير Harman Kardon الصوتية، ويدعم الإتصال والتحكم في الهاتف عبر Wi-Fi Direct.

كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 54Wh، مع قدرة شحن 65W، ومنفذ USB-C للشحن، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي بمعالج Intel Core i3 وسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 632 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى برقاقة Intel Core i5 بسعر 725 دولار.

المصدر

اعلان





