تكنولوجيا: ابل تؤجل إطلاق Mac Mini المميز برقاقة M1X إلى العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لتأجيل إطلاق إصدارها الجديد من أجهزة Mac Mini الذي يأتي بشريحة الشركة الجديدة M1X على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار العام المقبل.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير رقاقة M1X الجديدة التي تأتي بترقية لرقاقة M1 الحالية، والتي تدعم إصدار الشركة الجديد من أجهزة Mac Mini.

كما أوضح تقرير نشر عبر صفحة @LeaksApplePro أن شركة ابل تخطط لإطلاق Mac Mini برقاقة M1X في 2022، دون أن يتم الكشف عن سبب تأجيل هذا الإصدار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل ترغب في التركيز على تطوير الشريحة الجديدة وأجهزة MacBook Pro هذا العام.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن السبب في تأخير إطلاق Mac Mini بشريحة M1X يعود إلى التراجع في إنتاج الشرائح في الأسواق العالمية.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة ابل تخطط لإطلاق جهاز Mac Mini الجديد في الربع الأخير من 2021، أي ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر، كما أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل تقدم الجهاز مع الإصدار الجديد من أجهزة MacBook Pro.

يذكر أن رقاقة M1X المرتقبة تتضمن 10 من الأنوية، و32 من أنوية كرت الشاشة، كما أشارت بعض التسريبات التي جاءت عبر قناة Max Tech على منصة اليوتيوب إلى أن شركة ابل تطلق M1X Mac Mini بسعر 1299 دولار.

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