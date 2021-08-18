شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك التحكم فى تطبيقات الإقلاع فى كروم بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر تطبيقات الإقلاع عندما تقوم بتشغيل جهازك بعد إغلاقه، وكانت حواسيب كروم بوك تعانى من مشكلة مع هذه التطبيقات،

وذلك لأن نظام كروم كان يقوم بتشغيل صفحة متصفح فارغة بشكل تلقائى عند إقلاع الجهاز بدلًا من فتح الصفحات السابقة أو التطبيقات التى تختارها.

ولكن بعد التحديث رقم 92 للنظام، فقد أصبح بإمكانك تعديل اختيارات الإقلاع الخاصة بالجهاز.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تغيرت أجهزة كروم عن الماضى كثيرا، وأصبحت تحتوى على الكثير من التطبيقات التى قد تحتاج إلى تشغيلها.

لذلك يرغب البعض في تعديل تطبيقات الإقلاع، وذلك حتى تظهر التطبيقات التى يفضلها بدلًا من المتصفح.

تحتاج في البداية أن تتأكد من رقم تحديث النظام الخاص بك، حيث يجب أن تمتلك نظام كروم رقم 92.

طريقة تغيير تطبيقات الإقلاع فى كروم بوك

لذلك توجه إلى صفحة إعدادات النظام، ومن ثم اضغط على معلومات النظام وتأكد من رقم التحديث.

وإذا كنت تمتلك نظامًا أقدم من 92، فهذا يعني أنك تحتاج لتحديث النظام وتثبيت النسخة الجديدة إن كان جهازك يدعمها.

وبعد ذلك افتح صفحة متصفح كروم جديدة وتوجه إلى العنوان التالي: chrome:flags، ومن ثم ابحث عن خاصية تدعى الاستعادة عبر كتابة Restore في شريط البحث.

وتحتاج لتفعيل خاصيتين داخل نافذة الخواص الجديدة، وهما خاصية Enable ARC ghost window و Full restore، وبعد ذلك قم باعادة تشغيل الجهاز.

وعندما يقلع الجهاز مجددًا توجه إلى نافذة الإعدادات، ومن ثم اضغط على تطبيقات الإقلاع ضمن تبويب التطبيقات.

ويظهر لك عند الدخول إلى هذه الصفحة سؤال حول رغبتك في استعادة التطبيقات التي كنت تعمل معها قبل إغلاق الحاسوب.

ويمكنك الاختيار بين فتح التطبيقات الأخيرة دائما، أو السؤال قبل فتح التطبيقات حيث يسألك الجهاز إن كنت ترغب في فتحها أم لا.

وتستطيع تفعيل الاختيار الأخير وهو عدم فتح التطبيقات الأخيرة، وإذا قمت بتفعيل هذا الاختيار، فإن نافذة متصفح كروم لن تظهر تلقائيًا.

ولا تعمل هذه الخاصية مع تطبيقات لينكس أو أندرويد المثبتة داخل الحاسوب، حيث تعمل فقط مع صفحات الإنترنت وتطبيقاتها.

لذلك تحتاج لفتح هذه التطبيقات يدويًا عند إعادة تشغيل حاسوبك، وتطلق الشركة تحديثا يسمح بفتحها تلقائيا.