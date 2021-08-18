تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط جوجل لإطلاق Pixel 6 دون وحدة شاحن في محتوى الصندوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة جوجل لإطلاق الإصدارات القادمة من سلسلة Pixel 6 دون وحدة شاحن في محتوى الصندوق.

أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن هاتفها المتوسط Pixel 5a 5G، واليوم تبدأ عملاق البحث في الإستعداد لإطلاق الإصدارات المميزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن شركة جوجل ستسير على خطى سامسونج وابل في الإستراتيجية الجديدة لإزالة وحدة الشاحن من محتوى الصندوق.

كما أوضح التقرير أن هاتف Pixel 5a هو إصدار الشركة الأخير الذي جاء بوحدة شحن في محتوى الصندوق، أيضاً أكدت جوجل في تصريحات لموقع”Verge” على أن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية لديهم بالفعل الآن وحدات شحن USB C، لذا إتخذت الشركة القرار بالتوقف عن إضافة وحدة الشحن في محتوى الصندوق الخاص بالإصدارات القادمة.

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