شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا .. قد تحتاج إلى بطاقة هوية حكومية للحصول على موعد عبر Tinder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق المواعدة الشهير Tinder أنه سيمكن ميزة التحقق من الهوية لجميع الأعضاء فى جميع أنحاء العالم "فى الأرباع القادمة"، وفى بيان، قالت شركة Tinder إنها تأخذ فى الاعتبار توصيات الخبراء لتحديد "الوثائق الأكثر ملاءمة فى كل بلد، والقوانين واللوائح المحلية".

وقالت الشركة: "سيبدأ المنتج على أنه طوعي، باستثناء ما يقتضيه القانون، وبناءً على المدخلات المتلقاة، سوف يتطور لضمان اتباع نهج عادل وشامل وصديق للخصوصية للتحقق من الهوية".

كيف ستعمل ميزة التحقق من معرف Tinder؟

سيطلب Tinder من المستخدمين تحميل هوية حكومية أو هوية رسمية أخرى لتأكيد هويتهم، وفقًا للشركة، فإن الفكرة وراء ذلك هى أنها تريد جعل أعضائها آمنين ومنحهم المزيد من الثقة فى أن شخصياتهم أصلية من خلال منحهم مزيدًا من التحكم فى من يتفاعلون معهم.

عرضت لأول مرة فى اليابان

تم طرح ميزة التحقق من معرف Tinder لأول مرة فى اليابان فى عام 2019، حيث تريد الشركة تحديد أن عمر مستخدميها لا يقل عن 18 عامًا، فى هذا البلد، تسمح Tinder لمستخدميها بتحميل رخصة القيادة أو جواز السفر أو الهوية الصحية للتحقق من هويتهم.

وفى اليابان، تقول الشركة إنها تحتفظ بمعرف المستخدم، أو معلومات حول معرفه لمدة تصل إلى 90 يومًا بعد التحقق من العمر "لأغراض ضمان الجودة"، وقد أطلقت Tinder مؤخرًا ميزة تسمح للأعضاء بحظر جهات الاتصال الشخصية من دفتر الهاتف فى التطبيق.

تسمح ميزة حظر جهات الاتصال للمستخدم بإدخال جهات الاتصال التى يفضل عدم رؤيتها أو عدم رؤيتها على Tinder، وقال التطبيق إنه سواء كانت جهات الاتصال هذه موجودة بالفعل على Tinder أو قم بتنزيلها لاحقًا باستخدام نفس معلومات الاتصال، فلن تظهر كمطابقة محتملة.