شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام تطبيق الواقع الافتراضى من Google Cardboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Cardboard تطبيق مجاني يعمل مع تطبيقات الواقع الافتراضى الأخرى للسماح للمستخدمين بتحويل هواتفهم بشكل فعال إلى جهاز واقع افتراضى، ونرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كيفية العثور على أجهزة عرض واقع افتراضى متوافقة مع Google Cardboard واستخدام تطبيق Cardboard على جهاز أيفون وأندرويد.





كيف يعمل Google Cardboard؟

1. قم بتنزيل تطبيق Google Cardboard من متجر التطبيقات بهاتفك.

2. امنح التطبيق إذنًا لاستخدام الكاميرا.

3. ابحث عن رمز الاستجابة السريعة في العارض الخاص بك وامسح ضوئيًا.

4. ضع هاتفك في جهاز عارض الواقع الافتراضى VR.

5. قم بتحميل تجربة الواقع الافتراضي التي تريدها إما داخل تطبيق Cardboard أو من خلال تطبيق VR متوافق مع Cardboard.

وتتراوح عارضات VR المعروضة على موقع Google Cardboard من حوالي 8.95 دولارًا إلى 39.95 دولارًا، وهي مصنوعة من الورق المقوى والبلاستيك وأكسيد النايلون، ويمكن أن تناسب أحجام الشاشة حتى سبع بوصات، اعتمادًا على الطراز الذي تشتريه.

يمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات VR المتوافقة مع Cardboard، والتي يمكن العثور عليها في تطبيق Cardboard.

كما أنه لاستخدام تطبيق جنبًا إلى جنب مع Cardboard والعارض الخاص بك، حدد الخيار "عرض في Cardboard"، ومن هناك، يجب أن تكون قادرًا على الاستمتاع بتجربة الواقع الافتراضي الخاصة بك، المنسقة بشكل صحيح للمشاهد الخاص بك.