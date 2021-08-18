شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات جديدة لتنظيف مدارات الأرض من الحطام الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يطورون تقنيات جديدة لتخليص مدارات الأرض من الحطام الفضائي، وحول الموضوع جاء في بيان صادر عن المعهد الاتحادي الروسي للملكية الصناعية "يعمل الخبراء في مؤسسة Mashinostroyenia على تطوير تقنية جديدة لتنظيف مدارات الأرض من الحطام الفضائي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن الاختراع الجديد ينتمي لفئة التقنيات الفضائية، ومن شانه المساعدة في اكتشاف الحطام الفضائي والمركبات الفضائية المعطلة في مدارات الأرض ومراقبتها، وإبعاد ما يلزم من تلك المدارات".

وأضاف البيان "الاختراع يتكون من مركبة فضائية ستكون هي الوحدة الأساسية وستحمل على متنها عدة وحدات يمكنها الانفصال عنها والتحرك بجهات مختلفة، وعند إطلاق المركبة إلى مدارات الأرض سيكون بإمكانها الاتصال بالأقمار الصناعية لتحديد هدفها والاقتراب منه في الفضاء، لتنفصل عنها الوحدات الفرعية وتقوم بالالتحام بالهدف وإبعاده من المدار الموجود فيه كي لا يشكل خطرا على المركبات الفضائية والأقمار الصناعية التي قد تتواجد في ذلك المدار".

وأشار البيان إلى "أنه وفي حال فشل الوحدة الأساسية للمركبة أو تعطلها في الفضاء سيكون بالإمكان إرسال وحدة أخرى بدلا منها، أو التحكم بالوحدات الفرعية التي كانت تتبع لها عبر مركبات فضائية أو أقمار صناعية متواجدة في المدارات".