شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعتك الذكية الجديدة قد تعمل بالعرق.. علماء يطورون بطارية تنتج الكهرباء بطريقة غريبة والان مع تفاصيل الخبر
هذا أمر ضروري، لأن معدل تعرق جلد الإنسان يختلف ليس فقط على موقع الجسم والظروف البيئية، ولكن أيضًا في الوقت من اليوم.
وعلى عكس البطاريات التقليدية، لا يحتوي تصميم البطارية التي تعمل بالعرق على معادن ثقيلة أو مواد كيميائية سامة يمكن أن تضر بالصحة والبيئة.
جدير بالذكر أنه تم الكشف عن جهاز مشابه يلتف حول أصابعك لشحن هاتفك أثناء نومك من جانب خبراء في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو الشهر الماضي.
وقال باحث الورقة البحثية وعالم المواد Pooi See Lee من جامعة نانيانج التكنولوجية: "إن تقنيتنا تبشر بعلامة فارقة لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا في تصميم الأجهزة القابلة للارتداء".
وأضاف، أنه من خلال الاستفادة من منتج موجود في كل مكان، وهو العرق، يمكننا أن ننظر إلى طريقة أكثر صداقة للبيئة لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء التي لا تعتمد على البطاريات التقليدية.