شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين كروت الميموري microSDHC وmicroSDXC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بطاقات الذاكرة microSD من الامور الهامة التى يلجأ إليه المستخدمين لزيادة مساحة التخزين الخاصة على هواتفهم الذكية، لكن فى نفس الوقت من المعروف أنه ليس مختلف كروت الميموري تصلح لجميه الهواتف، فهناك مجموعة من الضوابط التى تحدد نوع كارت الميموري المناسب، وفيما يلي نعرض الفارق بين كروت الميموري المختلفة من نوع الماكرو كما يلي:

- microSD

هى بطاقة التخزين الأشهر فى حجم الماكرو، لكن مساحتها لا تتجاوز 2 جيجابايت، وبمجرد أن تتجاوز هذه المساحة فإننا نجد أنفسنا أمام أنواع أخرى مندرجة أسفلها، وغالبا ما يتم عمل فورمات لهذا النوع من الكروت بنظام FAT32 ومنها FAT16.

- microSDHC

هى كروت تأتى بسعة تتراوح بين 4 - 32 جيجا بايت، وهي الأكثر انتشارا مؤخرا، حيث يرمز أخر حرفين من اسم الذاكرة HC الى High Capacity أى السعات الكبيرة، ويتم عمل فورمات لها بنظام FAT32.

- microSDXC

هى الأكبر فى تلك القائمة، حيث يشير الحرفين XC الى eXtended Capacity أو السعة الممتدة والتى تتراوح سعة تخزينها من 32 جيجابايت وحتى 3 تيرابايت، ويتم اعداد هذه الشرائح بنظام الملفات exFat.