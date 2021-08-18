شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة ستسمح بالتحكم فى هاتف أندرويد بالابتسامات وإيماءات الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل ميزة إمكانية وصول جديدة على هواتف أندرويد تتيح للمستخدمين التحكم في الوظائف باستخدام إيماءات الوجه بدلاً من لمس شاشتها، وذلك كجزء من تطبيق Android Accessibility Suite، الذى يسمح للمستخدمين بتوصيل جهاز خارجي والتحكم في عدد من الوظائف، مثل "التمرير للأمام" و"التمرير للخلف" و"الصفحة الرئيسية" و"الإشعارات"، وكل ذلك فقط بتعبيرات الوجه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يهدف التحديث إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يعانون من مشاكل في التنقل، ويكون من الصعب عليهم استخدام جهاز يعمل بشاشة لمس عادية.

يتم فحص إيماءات المستخدمين بواسطة كاميرا الهاتف وتخصيصها لإجراء من اختيارهم، وتتضمن قائمة إيماءات الوجه التي يمكن استخدامها الآن فتح الفم والابتسامة ورفع الحواجب والنظر لليسار واليمين.

كما تم تضمين نسخة مطورة من برنامج Switch Access الخاص بالكاميرا كجزء من إصدار Android 12 Beta 4، وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تزداد القائمة، إلا أنه يمكن للمستخدمين في وضع استخدام الكاميرا حاليًا تنفيذ مجموعة من الإيماءات لأداء الوظائف التالية:

• تبديل الكاميرا

• عكس المسح التلقائي

• يختار

• التالي

• سابق

• اللمس مع الاستمرار

• انتقل إلى الأمام

• انتقل للخلف

• الصفحة الرئيسية

• عودة

• إشعارات

• إعدادات سريعة

• ملخص

قد تكون هذه الميزة مفيدة لمستخدمي هواتف أندرويد الذين يعانون من مرض باركنسون أو التهاب المفاصل أو غيرها من مشكلات التنقل التي تجعل إيماءات اليد الدقيقة المستخدمة في معظم الهواتف الذكية صعبة.

كما أنه للحد من عمليات التنشيط العرضية، يمكنك ضبط مدى حساسية البرنامج عند التعرف على التعبيرات ومع ذلك، فإن هذه الميزة تستهلك طاقة كبيرة، وتوصي جوجل بتوصيل الهواتف وشحنها أثناء تشغيلها.