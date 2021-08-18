شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو "ويندوز" بإمكانهم الآن إدارة كلمات مرور "آيكلاود" الخاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن مستخدمي نظام تشغيل ويندوز بإمكانهم الآن إدارة كلمات مرور آيكلاود الخاصة بهم.

وأوضح الموقع أنه بمزامنة كلمات مرور آيكلاود مع ويندوز، فإن تطبيق كلمات مرور آيكلاود الجديد والمخصص من شركة آبل يمنح بعض القدرات الجديدة، إذ يتيح البحث في كلمات المرور المحفوظة وتحديثها وإضافة كلمات مرور جديدة وحذف معلومات تسجيل الدخول التي لم تعد تريدها.

ويمكن إدارة كلمات مرور آيكلاود باستخدام التطبيق الجديد، والوصول إلى التطبيق من قائمة "ابدأ"، وإجراء أي تغييرات تحتاجها على كلمات المرور، وتتم مزامنة هذه التغييرات بعد ذلك مع أجهزة آبل.

وطرحت آبل بعض الدعم لكلمات مرور آيكلاود عبر ويندوز في وقت سابق من هذا العام.. وأضاف تحديث آيكلاود لنظام ويندوز في شهر يناير دعمًا لإضافة جوجل كروم التي تتيح استخدام كلمات المرور الموجودة في سلسلة مفاتيح آيكلاود، بالإضافة إلى إضافة كلمات مرور جديدة إلى سلسلة مفاتيح آيكلاود من جوجل كروم.