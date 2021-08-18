شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن حاسب مايكروسوفت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرّبت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بحاسب Surface Book المميز الذي تستعد مايكروسوفت لإطلاقه العام الجارى حسبما نقلت RT.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز الجديد Surface Book 4 لن يأتي بشاشة قابلة للفصل عن الهيكل الأساسي كما في حواسب Surface السابقة، بل ستتزود الشاشة بتقنيات خاصة تساعد على سحبها وإمالتها بزوايا مختلفة عن جسم الواجهة الحاملة لها.

ومن المفترض أن يحصل هذا الحاسب تبعا للتسريبات على شاشة متطورة بمقاس 14 بوصة، مجهزة بميزة "التحديث الديناميكي"، أي أنه يمكن التحكم بمعدل ترددها ما بين 60 و90 و120 هيرتزا، وتقليل هذا المعدل عند عدم الحاجة له ما يساعد على توفير طاقة البطارية بشكل كبير.

وسيعمل هذا الحاسب أيضا بنظام "ويندوز-11" الجديد، كما سيكون بالإمكان التحكم بشاشته عبر اللمس أو باستخدام أقلام ذكية كما هو الحال مع الحواسب اللوحية.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج ثماني النوى، ومعالجات رسوميات NVIDIA RTX، فضلا عن ذواكر وصول عشوائي قد تصل سعاتها إلى 32 جيجابايت.