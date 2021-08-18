شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ظهور أكثر من 5000 موقع للتصيد الاحتيالى المرتبط بالجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة Covid- 19، ظهر أكثر من 5000 موقع للتصيد الاحتيالى المرتبط بالوباء، وهو مصمم لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين عبر عروض دفع مزيفة واختبارات Covid المخفضة، من بين أمور أخرى.

وفى الآونة الأخيرة، أصبحت إعلانات التصيد عن أكواد QR المزيفة وشهادات التطعيم للمطاعم والمناسبات العامة شائعة، ووفقًا لشركة الأمن السيبرانى Kaspersky، من مارس 2020 إلى يوليو 2021، منعت أكثر من مليون محاولة مستخدم لزيارة مواقع التصيد الاحتيالى هذه.

وبلغ نشاط الاحتيال المرتبط بالوباء ذروته فى مارس 2021، فيما لاحظ باحثو كاسبرسكى انخفاضًا طفيفًا فى يونيو، قبل أن يكثف مجرمو الإنترنت جهودهم، وخلال هذا الشهر، اكتشفت منتجات Kaspersky وحظرت 14% من مواقع التصيد الاحتيالى المتعلقة بالجائحة أكثر مما فعلته فى مايو.

وفى معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالوباء، يهدف مجرمو الإنترنت إلى الحصول على بيانات المستخدم، وغالبًا ما يستخدم التصيد الاحتيالى لهذا الغرض: يتبع المستخدم رابطًا من إعلان أو بريد إلكترونى ويصل إلى صفحة يُطلب منه إدخال المعلومات الشخصية وتفاصيل البطاقة المصرفية، وذلك بحسب أليكسى مارشينكو، رئيس تطوير أساليب تصفية المحتوى فى Kaspersky.

وأضاف مارشينكو: "بمجرد حصولهم على هذه المعلومات، يمكن للمهاجمين استخدامها لسرقة الأموال من حسابات الهدف"، فيما تُظهر الزيادة فى عدد هجمات التصيد المتعلقة باختبارات Covid والتطعيمات كيف يبحث مجرمو الإنترنت دائمًا عن فرص للتخطيط لهجماتهم ويتوافقون مع الاتجاهات الحالية التى قد تساعدهم على جذب انتباه أكبر لضحاياهم المحتملين.