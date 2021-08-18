شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية الابداع تستعد للرحلة 12 على المريخ..وناسا: تحمل "مخاطرة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك مروحية إبداع التابعة لناسا على القيام برحلتها الثانية عشرة فوق الكوكب الأحمر في مهمة تقول وكالة الفضاء إنها تنطوي على "مخاطر كبيرة" حيث تجاوزت المروحية التوقعات في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، والذي يشرف على مهمة المريخ الحالية التي تنطوي على الإبداع والمثابرة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وبعد أربعة أشهر من أن تصبح أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة على كوكب آخر، قامت المروحية التي يبلغ وزنها 4 أرطال ويبلغ ارتفاعها 19 بوصة بعشر رحلات أخرى ذات تعقيد متزايد.

تتمثل الخطة في استخدام الرحلة لجمع البيانات لفريق المثابرة حتى يتمكن من تحديد ما إذا كانت المنطقة مثيرة للاهتمام بما يكفي لإلقاء نظرة فاحصة على عربتها الجوالة وربما العثور على علامات على وجود حياة قديمة على هذا الكوكب - أحد الأهداف الرئيسية لـ المهمة الحالية.

رحلة الإبداع رقم 12

إذا سارت الرحلة وفقًا للخطة، فسوف يرتفع مروحية Ingenuity إلى ارتفاع 10 أمتار قبل الطيران على مسافة 235 مترًا من الشرق إلى الشمال الشرقي باتجاه Séítah.

هناك ستلتقط الطائرة صورتين من مسافة 5 أمتار لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لفريق المثابرة لفحصها، سيستغرق الأمر أيضًا 10 صور ملونة إضافية أثناء الرحلة.

كما سوف تتعقب شركة Ingenuity طريقها إلى نقطة البداية قبل تسليم بياناتها إلى الفريق حتى يتمكن من تحديد الصخور والنتوءات الصخرية والميزات الجيولوجية الأخرى في جنوب السيتة التي قد تستحق نظرة فاحصة.

تصف وكالة ناسا الرحلة القادمة بأنها "طموحة"، مضيفة أنه نظرًا لأن المروحية تحلق فوق تضاريس أكثر تفاوتًا مقارنة بالرحلات السابقة ، فإن المهمة تنطوي على "مخاطر كبيرة".