تحذير من متصفح إنترنت شهير بسبب “ثغرات أمنية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:30 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، وذلك بسبب واحد من أشهر متصفحات الإنترنت.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني قال: إنه “يحذر من ثغرات عالية الخطورة في متصفح غوغل كروم الشهير، لافتاً إلى أن “|شركة غوغل”الأمريكية، أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات الخطيرة في متصفحه الشهير كروم، في إصدار سطح المكتب على الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل وويندوز وماك ولينوكس”.

وأكد المركز السعودي أن “تلك الثغرات في غوغل كروم يمكنها أن تمثل تهديدا يمكن المهاجم أو الهاكر، من استغلالها لزراعة برمجيات خبيثة على الأجهزة المستهدفة”، موضحاً أن “المتصفح يدعم تقنيات التحديث التلقائي، لآخر النسخ المتوفرة من غوغل كروم”.

إلى جانب ذلك أوصى المركز بضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية، والمتمثلة في تحديث المتصفح إلى أحدث النسخ التي أطلقتها “غوغل”، من عن طريق روابط التحديث الرسمية التي تطلقها الشركة الأمريكية.

ونشر المركز طريقة تحميل تحديث “غوغل كروم”، والتي جاءت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– افتح متصفح “غوغل كروم”.

– اذهب إلى أعلى يسار الشاشة.

– انقر على المزيد.

– اضغط على خيار المساعدة.

– اذهب إلى أيقونة معلومات حول “غوغل كروم”.

– ابحث عن التحديثات ليقوم “غوغل كروم” بتنزيل التحديثات تلقائيا.

– انقر على زر إعادة تشغيل المتصفح.