تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A52s 5G بمعالج Snapdragon 778G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج النقاب عن هاتفها المتوسط Galaxy A52s 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 778G، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ينطلق هاتف Galaxy A52s 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G التي تتضمن 4 من أنوية Kryo 670، وكرت شاشة Adreno 642L، وشريحة مودم X53 5G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، كما يدعم شريحة microSD.

كما يتميز Galaxy A52s 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع دعم OIS، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2 FF، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأخصر وأيضاً الأبيض إلى جانب اللون البنفسجي، بسعر يبدأ من 410 جنيه إسترليني.

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