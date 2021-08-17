تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Pixel 5a 5G بمعاييرIP67 وسعر 449 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف جوجل رسمياً اليوم للإعلان الرسمي عن هاتف Pixel 5a 5G الذي يتميز بشاشة OLED، وقدرة بطارية 4680 mAh، وسعر 449 دولار.

يتميز هاتف Pixel 5a 5G بشاشة OLED بحجم 6.34 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما يدعم الهاتف معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار.

يتميز هاتف Pixel 5a 5G برقاقة معالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1.7، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f2.2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f2.0.

ويضم Pixel 5a 5G بطارية بقدرة 4680 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 449 دولار في 26 من أغسطس.

المصدر

اعلان





