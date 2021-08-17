تكنولوجيا: الإعلان عن هواتف iQOO 8 و8 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة iQOO اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة iQOO 8، التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، ومعدل تحديث 120Hz، وأيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

قدمت iQOO اليوم كلاً من هواتف iQOO 8 و iQOO 8 Pro إلى جانب الإصدار الخاص الذي ينطلق بثيم BMW M Motorsport.

ويأتي هاتف iQOO 8 Pro بشاشة E5 LTPO OLED منحنية بحجم 6.76 إنش، ودقة 1440 بيكسل، ومعدل تحديث متغير من 1-120Hz، وعمق ألوان 10 بت.

أيضاً يأتي هاتف iQOO 8 بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

ويأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة iQOO 8 Pro الخلفية بمستشعر Sony IMX 766 بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 23مم، وعدسات 7P، مع gimbal بعدد 5 من المحاور للتثبيت، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر portrait بدقة 16 ميجا بيكسل.

بينما يأتي هاتف iQOO 8 بمستشعر Sony IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف iQOO 8 بقدرة بطارية 4350 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بينما يأتي 8 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما تنطلق الهواتف بواجهة OriginOS ونظام تشغيل Android 11.

ويأتي هاتف iQOO 8 Pro بألوان الأبيض والأسود، مع إصدار مميز بثيم BMW M، ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف iQOO 8 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت وسعر 585 دولار.

بينما يأتي الإصدار الرئيسي من iQOO 8 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت 770 دولار.

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