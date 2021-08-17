تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من HarmonyOS 2 سيصل إلى هواتف nova 5i و nova 4e من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يضم نظام التشغيل HarmonyOS 2 من هواوي بالفعل أكثر من 50 مليون مستخدم في الصين، وهو في طريقة الآن إلى اثنين من الهواتف القديمة ضمن مجموعة نوفا؛ nova 5i و nova 4e.

وتأتي هذه الأخبار بعد شهرين من تأكيد هواوي أنها تخطط لجلب نظام التشغيل الجديد إلى أكثر من مئة جهاز أندرويد قديم في الصين.

والمستخدمون الذين يرغبون في تحديث أجهزتهم إلى الإصدار التجريبي من HarmonyOS 2 لديهم ثلاثة خيارات؛ يمكنهم التوجه إلى تطبيق My Huawei واختيار برنامج التحديث المبكر ثم التسجيل في الإصدار التجريبي العام. ويمكن اتباع نفس الخطوات عبر تطبيقي ” Member Center” و “Pollen Club”. تتطلب الطرق الثلاث من المستخدمين تثبيت آخر تحديث للتطبيق المحدد.

لا يوجد حتى الآن تأكيد ما إذا كان برنامج التحديث سيكون متاحًا خارج الصين ام لا.

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