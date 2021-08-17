علوم وتكنولوجيا

السعودية تطلق تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن متصفح «جوجل كروم»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "جوجل كروم".

وحذر المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، من ثغرات في متصفح "جوجل كروم"، داعياً إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

وأشار المركز في تحذيره إلى أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

​ولفت إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وشدد المركز على ضرورة تحديث المتصفح، لافتاً إلى أن جوجل أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم، مشيراً إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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