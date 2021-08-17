السعودية تطلق تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن متصفح «جوجل كروم»

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "جوجل كروم".

وحذر المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، من ثغرات في متصفح "جوجل كروم"، داعياً إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

وأشار المركز في تحذيره إلى أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

​ولفت إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وشدد المركز على ضرورة تحديث المتصفح، لافتاً إلى أن جوجل أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم، مشيراً إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.