سماعة أبل المرتقبة ستأتي بميزة طبية فريدة” هي الأولى من نوعها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ستتوفر بسماعة أبل إير بودز 3 المرتقبة ميزة طبية فريدة ستكون الأولى من نوعها التي تتوفر في سماعات الهواتف الذكية، وفقا لتقرير جديد لموقع “ناين تو فايف ماك” المختص بأخبار أجهزة أبل

وأوضح الموقع أن السماعات، ستزود بأجهزة مدمجة تقدم قياسات دقيقة لمعدل التنفس لمستخدمها باستخدام صوت التنفس فقط.

ويستفيد من هذه الخاصية، الذين يعانون من حالات تتطلب قياس معدلات التنفس، ومعدلات التنفس لديهم بالقياسات الطبية عند مؤشر “RR”.

وستقوم السماعات بمراقبة معدلات التنفس و تحديد موعد مع طبيب المستخدم في حال لاحظت أنه في حاجة لذلك.

تصميم سماعة AirPods 3

وفيما يخص التصميم، توقع عدد من المُسربين من الخبراء بمجال التقنيات، إن سماعات إير بودز 3 ستبدو إلى حد كبير مثل إير بودز برو ولكن بدون أطراف الأذن وهو ما تحقق بالفعل، حيث ذكرت وكالة بلومبرج إن سماعات الأذن اللاسلكية ستتميز بجذع قصير مشابه لـ “إير بودز برو”، وذلك ليحل مشكلة الوقوع المتكرر للسماعات من أذن بعض مستخدميها.

تصميم سماعة AirPods 3

وعن مزاياها، لن تتمتع سماعات “إير بودز 3″، ببعض الميزات الخاصة مثل إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، هذا يعني أن سماعات الأذن الجديدة هذه ستتميز بتصميم مختلف مع بعض تحسينات الأداء والاتصال أيضا.

ومن المحتمل أن تُروّج أبل لأنظمة من “دولبي أتومز” مع “سبيتال أوديو” مع هذا الجيل القادم حتى يتمكن عملاء الشركة من سماع الفرق بشكل أفضل بين الإصدار الجديد والنسخة الأحدث المرتقبة من السماعات.