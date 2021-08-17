تكنولوجيا: طرح الإصدار المحسن من واجهة MIUI 12.5 في 27 أغسطس للدفعة الأولى من الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شاومي حاليًا على طرح الإصدار المحسن من MIUI 12.5 للدفعة الأولى من الأجهزة المدعومة في الصين، وكان قد بدأ هذا الطرح في 13 أغسطس ومن المفترض أن يكتمل في 27 أغسطس عندما يصل إلى جميع الوحدات.

والطرز المدرجة في الدفعة الأولى من الإصدار الجديد هي Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro و Redmi K40 Pro و Mi 10S و Mi 11 و Mi 10 Ultra و Redmi K30S و Mi 10 و Mi 10 Pro و Redmi K40 و Redmi K30 برو.

وفي الوقت الحالي، لم تشارك شاومي أي خطط لإتاحة الإصدار المحسن من MIUI 12.5 خارج الصين.

يعمل التحديث على ضبط MIUI 12.5 بأشياء مثل سرعات قراءة وكتابة أفضل للتخزين (وتجزئة محسّنة بنسبة تصل إلى 60٪)، وينتج عن هذا تدهور أداء القراءة والكتابة بنسبة تقل عن 5٪ بعد 36 شهرًا من الاستخدام، مقارنةً بالمعتاد الذي يبلغ حوالي 50٪ للأجهزة الأخرى.

كما تم تحسين إدارة الذاكرة بشكل أكبر من أجل تشغيل أكثر سلاسة، وتم تجديد جدولة المعالج أيضًا، مما أدى إلى تحسين أولوية عرض واجهة المستخدم/ وهذا يؤدي إلى تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة 15٪ وتوفير الطاقة بنسبة 8٪ في المتوسط.

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