تكنولوجيا: إطلاق شاحن OPPO اللاسلكي بقوة 15 واط وسعر 15 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة OPPO شاحن لاسلكي جديد في الصين يسمى “OPPO Wireless Charger 15W”، وهو يعتبر أبطأ شاحن لاسلكي للشركة حتى الآن. ولكن دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه هذا المنتج الجديد.

يأتي شاحن OPPO اللاسلكي الجديد بشكل دائري وبلون أبيض، وكما يوحي الاسم، فإن أقصى معدل إخراج له هو 15 واط، وبالتالي فهو أبطأ شاحن لاسلكي من الشركة حتى الآن. أما الطرازات الأخرى التي تبيعها الشركة هي OPPO 45W AirVOOC Wireless Charger و OPPO 40W AirVOOC Wireless Charger.

ومع ذلك، فإن المنتج الجديد يحمل الاسم الرمزي OAWV03 ويدعم تقنية شحن Qi. وبالتالي، يمكن استخدامه لشحن كل جهاز يدعم الشحن اللاسلكي، ولكنه يتطلب على الأقل محول طاقة متوافقًا مع USB PD 2.0 للحصول على قوة 15 واط.

وبالإضافة إلى ان تصميم الشاحن مضغوطًا في الحجم، بل فهو خفيف الوزن أيضًا. وعلاوة على ذلك، يتميز بسطح جلدي لتثبيت الهواتف الذكية المجهزة بالزجاج في مكانها، كما أن لديه مؤشر LED.

ومثل أي منتج شحن آخر، فإنه يأتي بست طبقات من الحماية، وهي الحماية من التيار الزائد، وحماية الجهد الزائد، والحماية من درجة الحرارة الزائدة، وحماية الجهد المنخفض، والحماية الكهروستاتيكية، واكتشاف الأجسام الغريبة.

أخيرًا وليس آخرًا، يتميز الشاحن بمنفذ USB من النوع C ويتم شحنه بكابل USB Type-A إلى USB Type-C.

يبلغ سعر الشاحن اللاسلكي 99 ين ياباني (أي 15 دولار امريكي) في الصين، وهو معروض للبيع بالفعل في موطن الشركة. وليس معروفًا ما إذا كان هذا المنتج سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية حاليًا.

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