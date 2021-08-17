شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OLED تتوجه لصناعة الكمبيوتر المحمول بتوسع بعد نجاحها فى أجهزة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان OLED شائعا فى أجهزة التلفزيون المتطورة منذ فترة طويلة، ولكنه لا يزال يشق طريقه إلى التيار الرئيسى للكمبيوتر المحمول، وهذه أخبار جيدة للمتسوقين الذين يبحثون عن تجربة وسائط متعددة أكثر حيوية، وتتميز لوحات OLED بنسب تباين لا تقبل المنافسة، حيث تجمع بين أكثر درجات الأسود سوادا وأبعد درجات بياض ممكن، حيث إنهم يجلبون الترفيه إلى مستوى جديد، ويمكنهم أيضًا تقديم المساعدة فى أعمال الصور والفيديو الإبداعية.

ووفقا لموقع " the verege" التقنى منذ وقت ليس ببعيد، كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة OLED عملية شراء فاخرة، لكن أجهزة OLED السائدة الأصغر أصبحت أكثر شيوعا كل عام، سواء كنت من عشاق OLED المتحمسين أو كنت تبحث فقط عن طريقة لترقية تجربة مشاهدة الأفلام، فلديك الآن جهازى OLED مقاس 13 بوصة للاختيار من بينها: Dell XPS 13 و Asus ZenBook 13 السؤال هو أى واحدة يجب أن تشترى؟

يحتوى ZenBook على المزيد من خيارات التكوين، ويجب أن توضح المواصفات والأسعار ذلك، ويأتى جهاز Dell مزودًا بمعالج Intel Core i7-1185G7 فقط - ولا توجد خيارات أخرى للمعالج، و يمكنك إقران هذا المعالج بـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 512 جيجابايت للتخزين مقابل 1549.99 دولارا، ويمكنك ترقية ذلك إلى 2 تيرابايت للتخزين و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى مقابل 1،999.99 دولارًا أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 1 تيرابايت للتخزين مقابل 2269.99 دولارًا.

ومع ZenBook 13 OLED ، يمكنك بالفعل اختيار المعالج الخاص بك، بسعر يبدأ من 799.99 دولارا ، ويمكنك الحصول على AMD Ryzen 5500U و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 512 جيجابايت من التخزين أو Core i5-1135G7 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 256 جيجابايت من السعة التخزينية، ثم يمكنك الحصول على Core i7-1165G7 أو Ryzen 7 5700U ، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت ، مقابل 899.99 دولارا أمريكيا، وعلاوة على ذلك هناك طراز مزود بمعالج Core i7-1165G7 وذاكرة وصول عشوائى سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت مقابل 1099.99 دولارا أمريكيا.

ولذلك تملأ أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مجالات مختلفة تمامًا، ويوفر ZenBook خيارات ميسورة التكلفة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات، فى حين أن XPS هو جهاز كمبيوتر قوى للأشخاص ذوى الجيوب العميقة، والسؤال الرئيسى الذى يجب أن تطرحه على نفسك هو ما إذا كانت الفوائد الإضافية لـ OLED XPS تستحق تلك الأموال الإضافية.