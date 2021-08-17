شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Premium Lite من يوتيوب؟ وما فائدتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة أن منصة مشاهدة الفيديو "يوتيوب" تعمل على اختبار خدمة اشتراك مدفوعة جديدة على غرار Premium، ولكنها تأتى بتكلفة أقل من المبلغ المعتاد، وستكون باسم Premium Lite والهدف منها هو إيقاف الإعلانات فقط.

خدمة Premium Lite

هى خدمة ستتيح للمستخدمين إيقاف الإعلانات دون المزايا الأخرى التى توفرها خدمة Premium العادية مثل إيقاف الإعلانات، وتشغيل المقاطع فى الخلفية، بجانب توفير خدمة الشركة الموسيقية YouTube Music، وقد تم طرح هذا الخيار فى الوقت الراهن فى عدد من المناطق بما فى ذلك هولندا، فنلندا، والسويد، بلجيكا، لوكسمبورج، النرويج.

وأشار التقرير إلى أن اشتراك Premium Lite يكلف 7 يورو تقريبًا، مقارنة مع اشتراك Premium العادى الذى يكلف نحو 12 يورو، وقد ظهر الاشتراك الجديد لاحقًا للمستخدمين فى معظم الدول الأوروبية، لذا من الممكن أن يوتيوب خصصته للقارة الأوروبية دون غيرها فى الوقت الحالي.