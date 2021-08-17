شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تبحث اختراق بياناتها ومدى وصول هذا الاختراق لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تقرير نهاية الأسبوع عن اختراق خوادمها، قالت T-Mobile إن الوصول غير المصرح به إلى بعض بياناتها قد حدث، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت بيانات العميل الشخصية متورطة.

وقالت الشركة فى بيان صحفى وفقا لموقع " THE VEREGE " التقنى "نحن على ثقة من إغلاق نقطة الدخول المستخدمة للوصول، ونواصل مراجعتنا الفنية العميقة للوضع عبر أنظمتنا لتحديد طبيعة أى بيانات تم الوصول إليها بشكل غير قانونى"، وسيستغرق هذا التحقيق بعض الوقت لكننا نعمل بأعلى درجة من الإلحاح حتى ننتهى من هذا التقييم، ولا يمكننا تأكيد العدد المبلغ عنه من السجلات المتأثرة أو صحة البيانات التى أدلى بها الآخرون ".

وذكرت Motherboard أن منشورا على منتدى تحت الأرض زعم أنه يبيع البيانات المسروقة من خوادم T-Mobile، وأن بائع البيانات قال إنه يتضمن أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء والعناوين ومعلومات رخصة القيادة المتعلقة بأكثر من 100 مليون شخص.

وقالت T-Mobile ردا على ما يتردد إنها تحقق فى الادعاءات، و"تجري تحليلاً شاملاً جنبًا إلى جنب مع خبراء الطب الشرعى الرقمي لفهم صحة هذه الادعاءات، ونحن ننسق مع سلطات إنفاذ القانون، وأضاف البيان أن T-Mobile ستتواصل مع العملاء بمجرد أن يكون لدى الشركة فهم أوضح لما حدث.

وكانت T-Mobile هدفًا للعديد من خروقات البيانات فى السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها فى ديسمبر 2020 خلال تلك الحادثة، وربما تم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمكالمات وأرقام الهواتف لبعض عملائها، ولكن الشركة قالت فى الوقت الذى لم يتضمن معلومات أكثر حساسية مثل الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعى.