تكنولوجيا: ظهور أول صور لهاتف Huawei nova 9.. ويقال أنه سيدعم الـ 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من اليوم، أفاد إحدى محبي هواوي على موقع Weibo أن مجموعة nova 9 قادمة خلال الشهر المقبل. وبعد ساعات، ظهر أحد هواتف المجموعة على منصة TENAA، ومن ثم بدأت عملية الاعتماد.

يحمل الهاتف الاسم الرمزي RTL-AL00 ومن المحتمل ألا يتم إطلاقه بمفرده. وتظهر الصورتان اللتان تم تحميلهما أن تصميم الجهاز متشابه مع Honor 50 Pro. كما أن نتوء الكاميرا على شكل شق مع عناصر دائرية، وهذا يذكرنا بسلسلة Huawei P50 أيضًا.

ووفقا للصور، فإن هذا الجهاز (RTL-AL00) يضم شاشة منحنية مع كاميرا أمامية مزدوجة وكاميرا رباعية في الخلف.

بالعودة إلى Honor 50 Pro، فقد كان أول هاتف مزود بمعالج Snapdragon 778G، ويقال إن مجموعة nova 9 ستستخدم معالج أضعف بعض الشيء، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون Snapdragon أو Dimensity.

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