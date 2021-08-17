شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جفاف نهر كولورادو والنقص غير المسبوق للمياه يؤثر على أكبر خزان بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة على الإطلاق، هناك نقص رسمى فى المياه فى أكبر خزان للمياه فى الولايات المتحدة، وأعلن مكتب الاستصلاح الأمريكى عن نقص المياه في بحيرة ميد فى سد هوفر، والتى يعتمد عليها 25 مليون شخص فى جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة والمكسيك للحصول على المياه، وإنها المرة الأولى التى يتم فيها إصدار هذا النوع من التصريحات حول نهر كولورادو، المصدر الرئيسي للمياه لتقرير ليك ميد، وسي إن إن، و E&E News.

ووفقا لموقع " THE VEREGE " سيؤدي الإعلان إلى إجراء تخفيضات إلزامية فى استخدام المياه اعتبارا من 1 يناير 2023، وجميع مياه الصنبور من بحيرة ميد فى كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا، بناء على الإرشادات الفيدرالية للنقص الذى تم التوصل إليه فى عام 2019 ستفقد ولاية أريزونا 18% من حصتها السنوية من المياه من بحيرة ميد، وستفقد نيفادا 7% من مخصصاتها السنوية، والمكسيك التى تحصل أيضا على المياه من مستجمعات المياه، ستفقد 5% من حصتها، ولن تواجه كاليفورنيا التخفيضات حتى الآن، لأنها تتمتع بحقوق أقوى فى المياه بموجب اتفاقيات تقاسم المياه المعقدة.

ووصل مستوى المياه فى بحيرة ميد إلى أدنى مستوى تاريخى له فى يونيو، حيث انخفض إلى 1،071.57 قدمًا فوق مستوى سطح البحر بحلول يناير، عندما تدخل التخفيضات الإلزامية حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تصل المياه فى الخزان إلى 1065.85 قدما فقط فوق مستوى سطح البحر.

ولا تزال واحدة من أسوأ فترات الجفاف منذ عقود تصيب غرب الولايات المتحدة، وبالعودة إلى شهر يونيو الماضي، كان هذا بالفعل "أكثر حالات الجفاف استثنائية التى رأيناها على الخريطة فى غرب الولايات المتحدة"، وفقا لبريان فوكس عالم المناخ فى جامعة نبراسكا لينكولن الذي أنشأ خرائط لمراقب الجفاف الأمريكى ازداد الجفاف سوءا منذ ذلك الحين ، ويؤثر الآن على نسبة هائلة تبلغ 95% من الغرب.

وتأتى هذه الأخبار فى أعقاب تقرير مناخى رئيسي للأمم المتحدة وجد أن تغير المناخ يؤدى إلى زيادة الشحن لدورة المياه ، مما يؤدى إلى مزيد من حالات الجفاف الشديدة والطقس القاسي.