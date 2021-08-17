شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على حلقات شبحية حول ثقب أسود يبعد 7800 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت وكالة ناسا صورا لمجموعة "مذهلة" من الحلقات حول ثقب أسود يشبه بوابة النجوم، على بعد 7800 سنة ضوئية من الأرض، وتم تصوير الثقب الأسود ونظام النجوم المقابل له، والمعروف باسم V404 Cygni، بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومرصد نيل جيريلز سويفت وفقا لما نقلته RT.

ويقوم الثقب الأسود بسحب المواد بعيدا عن النجم في النظام، الذي تبلغ كتلته نصف كتلة الشمس تقريبا، وهو الحدث الذي أدى إلى إنشاء الحلقات المرئية فقط في الأشعة السينية.

وكتب باحثون في مرصد شاندرا للأشعة السينية في بيان: "لا تخبر الحلقات علماء الفلك فقط عن سلوك الثقب الأسود، ولكن أيضا عن المناظر الطبيعية بين V404 Cygni والأرض".

وعلى سبيل المثال، يكشف قطر الحلقات في الأشعة السينية عن مسافات غيوم الغبار المتداخلة التي ينبعث منها الضوء. وإذا كانت السحابة أقرب إلى الأرض، فإن الحلقة تبدو أكبر والعكس صحيح.

وتظهر أصداء الضوء على شكل حلقات ضيقة بدلا من حلقات أو هالات واسعة لأن انفجار الأشعة السينية لم يستمر إلا لفترة زمنية قصيرة نسبيا.

وتنشأ الحلقات بواسطة أصداء الضوء، على غرار ما يحدث على الأرض عندما ترتد الموجات الصوتية عن الأسطح الصلبة.

وأضاف البيان: "بدلا من ارتداد الموجات الصوتية من جدار الوادي، تم إنتاج صدى الضوء حول V404 Cygni عندما ارتدت موجة من الأشعة السينية من نظام الثقب الأسود من سحب الغبار بين V404 Cygni والأرض".

ولا يشبه الغبار الكوني الغبار الأرضي ولكنه أشبه بالدخان ويتكون من جزيئات صلبة صغيرة.

وأشار البيان إلى أن الحلقات مفيدة للعلماء في فهم الثقب الأسود بمزيد من التفصيل، وكذلك المسافة بين V404 Cygni والأرض.