تكنولوجيا: تسريب بعض المعلومات عن هاتف Moto G50 5G الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت موتورولا هاتف Moto G50 5G (الذي كان يحمل الاسم الرمزي Ibiza) في شهر مارس الماضي، والآن كشف أحدث تسريب أن الشركة ستعلن عن هاتف G50 5G آخر يحمل الاسم الرمزي ” Saipan”.

وجاءت هذه المعلومات من المسرب الشهير إيفان بلاس، الذي نشر أيضًا بعض الصور لجهاز Moto G50 5G الجديد، كاشفاً أن الهاتف الذكي سيحمل شاشة بنتوء قطرة الماء وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف مثبتة على شكل حرف “L” مقلوب.

تظهر إحدى الصور أيضًا أن G50 5G “Saipan” سيأتي بمقبس سماعة رأس 3.5 ملم ومنفذ USB-C في الأسفل مع مستشعر بصمة الأصبع في الإطار الأيمن.

لم يشارك المسرب أي مواصفات جديدة لـ G50 5G، لكنه كشف أن موتورولا تعمل على هاتف Moto E20، والذي يحمل الاسم الرمزي “Aruba”.

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