فيسبوك تصنف طالبان 'منظمة إرهابية' وتمنع صفحاتها والمحتوى الداعم للحركة

وذكر المركز في بيان اطلعت عليه لـ السومرية ان "الشركة بدأت بحذف صفحاتها والمنشورات الداعمة لها على منصتي فيسبوك وانستغرام".

وبين المركز ان "اعضاء الحركة لازالوا يستخدمون تطبيق التراسل الفوري واتساب التابع للفيسبوك الا ان الشركة ستراقب الموقف وستقوم بحذف اي حساب مرتبط بالمنظمة المحظورة او من يتحدث باسمهم ".



واشار الى "قيام فيسبوك بتخصيص فريق متخصص من الخبراء الافغان لمراقبة وحذف المحتويات المتعلقة بالمنظمة" .