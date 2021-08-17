شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو اوريجين تقاضى وكالة ناسا فى تصعيد لمعركتها بقضية الهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة بلو أوريجين الفضائية التابعة لجيف بيزوس معركتها ضد برنامج القمر التابع لوكالة ناسا إلى محكمة فيدرالية، وضاعفت من الاتهامات بأن الوكالة أخطأت في تقييم اقتراح مركبة الهبوط على سطح القمر.

وتتصاعد الشكوى من حملة استمرت لشهور من قبل الشركة للفوز بجزء كبير من أموال الهبوط على سطح القمر التي لم تُمنح إلا لمنافسها، إيلون ماسك SpaceX، وتأتي بعد أسابيع من قيام وكالة رقابة فيدرالية برفض احتجاج Blue Origin الأول على برنامج القمر، الآن في المحكمة قد يؤدي تحدي Blue Origin إلى توقف مؤقت آخر لعقد SpaceX وتأخير طويل جديد لسباق ناسا على هبوط رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2024 وفيما لما نقله موقع The verege.

شكوى Blue Origin التي قُدمت إلى محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، كانت مغطاة بأمر وقائي ، لكنها وصفت بأنها تحدٍ لـ "تقييم ناسا غير القانوني وغير المناسب للمقترحات" المقدمة خلال مسابقة القمر كما قال محامو Blue Origin في ايداع منفصل.

كانت بلو اوريجن واحدة من ثلاث شركات تتنافس للحصول على عقد لإنزال رواد فضاء ناسا على سطح القمر منذ عام 1972. وفي أبريل أوقفت ناسا عرض الشركة البالغ 5.9 مليار دولار لنظام هبوط القمر الأزرق وذهبت مع اقتراح SpaceX البالغ 2.9 مليار دولار بدلاً من ذلك، واختارت اختر شركة واحدة فقط للمشروع بعد أن تقول إنها قد تختار شركتين. يتضمن العقد عمليتي إنزال على سطح القمر - اختبار هبوط بدون بشر، وآخر مع بشر - وقد تلقت شركة SpaceX بالفعل 439 مليون دولار من وكالة ناسا لبدء عملها، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

وصف متحدث باسم Blue Origin الدعوى بأنها "محاولة لإصلاح العيوب في عملية الاستحواذ الموجودة في نظام الهبوط البشري التابع لناسا"، مضيفًا: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب معالجة المشكلات المحددة في هذا الشراء ونتائجها لاستعادة العدالة، خلق المنافسة، وضمان عودة آمنة إلى القمر لأمريكا ".

وقالت المتحدثة باسم الوكالة مونيكا ويت عن قضية بلو أوريجين إن مسؤولي ناسا "يراجعون حاليًا تفاصيل القضية"، وردا على سؤال حول كيفية تأثير الدعوى القضائية وأمر المحكمة المحتمل لإيقاف العمل مؤقتًا في عقد سبيس إكس على برنامج أرتميس، قال ويت: "في أقرب وقت ممكن، ستقدم الوكالة تحديثًا حول كيفية المضي قدمًا للعودة إلى القمر في أسرع وقت وبأمان.